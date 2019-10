Broistedter Schüler klopfen sich auf Brust und Bauch

Musikpädagogin Anna-Lena Nüßler gibt den Takt an: „Are you ready? Hände hoch, wir fangen an, wird sind cool und voller Elan“, ruft sie lautstark den 154 Schülern in der Turnhalle der Grundschule Broistedt zu. Aus Kinderkehlen sprudelt die Antwort hervor: „Yes we are.“ Und los geht’s. Auf dem...