Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in Lengede

In der Zeit von Dienstag, 9 Uhr, bis Mittwoch, 8.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter vergeblich, gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Meerackerring in Lengede einzudringen. Das teilte die Polizei Peine am Donnerstag mit.

Es gebe einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lengede, (05344) 915670, zu melden.