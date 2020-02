Straße zwischen Lengede und Klein Lafferde noch gesperrt

Schwerer Unfall am Mittwochmorgen zwischen Lengede und Klein Lafferde: Ein Lastwagen ist gegen einen Baum geprallt.

Lengede. Schwerer Unfall, ein LKW fährt am frühen Mittwochmorgen gegen einen Baum. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.

Ein Vierzigtonner kam am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr auf der L 472 zwischen Lengede und Klein Lafferde nach rechts (aus Lengede kommend) von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 56 Jahre alte Fahrer aus Celle wurde dabei verletzt.

Schwerer Unfall am Mittwochmorgen zwischen Lengede und Klein Lafferde: Ein Lastwagen ist gegen einen Baum geprallt. Foto: Feuerwehr Lengede

Wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten ist die Straße in beiden Richtungen immer noch gesperrt, teilte die Polizei Peine auf Nachfrage mit. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Die Ursache für den Unfall sei derzeit noch unklar. Der LKW habe Leergut und Paletten geladen gehabt, so die Polizei Peine.

Lengedes stellvertretender Ortsbrandmeister Stefan Wrede berichtete unserer Zeitung, dass er von einer schweren Verletzung des Fahrers ausgehe. „Als wir da waren, war er zwar schon selbst ausgestiegen. Er hatte eine Platzwunde am Kopf.“ Der Aufprall des LKW auf den Baum am Straßenrand sei aber heftig gewesen. „Er wurde dann auch mit Blaulicht ins Klinikum gebracht“, so der Lengeder Feuerwehrmann.

Zur Ursache des Unfalls könne er nichts sagen. Am frühen Morgen habe es aber etwas Schneetreiben gegeben. Deswegen habe die Feuerwehr die Straße zwischen Lengede und Klein Lafferde auch gleich komplett abgesperrt. „Das war im Berufsverkehr, da geht es auch um unsere Sicherheit“, sagte Stefan Wrede. Später habe die Straßenmeisterei aus Ilsede die Sperrung übernommen und geregelt.

Gegen 12 Uhr wurde der LKW immer noch mit einem Kranwagen aus Peine geborgen. „Dafür musste er erst entladen werden“, berichtete Stefan Wrede. Wegen der Schrägstellung nach dem Aufprall habe eine gewisse Kippgefahr bestanden.

„Wir mussten nichts aufschneiden, keine Flüssigkeiten aufnehmen. Wir haben die Unfallstelle ausgeleuchtet und gesichert, bis die Polizei da war“, sagte der Lengeder Feuerwehrmann. Die Lengeder Wehr sei mit ihrem Rüstzug und 20 Einsatzkräften vor Ort gewesen.

Nach Beendigung der Bergung wird die Straße freigegeben. Die weitere Dauer der Bergungsarbeiten ist derzeit nicht bekannt, teilte die Polizei um 11.50 Uhr mit. Es gebe einen Schaden in Höhe von etwa 32.000 Euro.