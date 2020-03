Glasfaser ohne Ende

Wo verlegt wird, bleiben Löcher. Das befürchten nicht nur Bürger in der Gemeinde Lengede, wenn derzeit an vielen Stellen, oft sehr zügig, Leitungen für die Glasfaserkabel für das (endlich) schnelle Internet verlegt werden. Auftraggeber sind die Gemeinden, die Ausführenden oft Subunternehmer der beauftragten Firmen. Man staunt, wie schnell die Löcher morgens da und abends wieder weg sind. Werden sie vor dem Wiederverschließen nicht gut verdichtet, gibt es unerwünschten Spielraum in der Pflasterung an der Oberfläche und auch im Erdreich. Das ist generell schlecht für alle Leitungen, die unterirdisch verlegt sind. Kommen sie zu Schaden, kann man wohl getrost von einem echten Datenleck sprechen.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an