Die Polizei Peine meldete am Sonntag einen Diebstahl am Einkaufszentrum in Lengede. In der Nacht von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 4.45 Uhr, hätten bisher unbekannte Täter von der dortigen Bäckereifiliale 24 Rattanstühle und 5 Tische gestohlen.

Der Gesamtschaden liege bei rund 1450 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Vechelde unter (05302) 930490 entgegen.