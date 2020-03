Umfrage in Lengede: „Die Corona-Krise fördert die Solidarität“

Die Straßen sind leergefegt. Es herrscht eine bedrückende und außergewöhnliche Ruhe. Nur hier und da am Seilbahnberg ein Spaziergänger mit und ohne Hund. In Hochzeiten des Corona-Virus sind nur wenige Menschen in Lengede unterwegs. Die aktuelle Maßnahme des Bundes und der Länder, die ein...