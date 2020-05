Die Lengeder Kirche fordert Pfingsten zum Steinewerfen auf

Das Vorbereitungsteam hat die Wegekarte, die Aufgaben und Stifte bereits besorgt. Die Karte hängt zum Abholen mehrfach an einer Wäscheleine an der Kirche in Lengede (Foto). Ab 10.30 Uhr kann am Sonntag gewandert werden. Um den Spaziergang zu entzerren, kann und soll (wegen Corona) auch später eingestiegen werden. Schluss ist um 16 Uhr an der Kirche in Klein Lafferde.