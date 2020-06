Schnelles Netz – Dauerbaustellen und Müll ärgern Broistedter

Der Fußweg (Westseite) im Südring in Broistedt ist seit einiger Zeit wegen der Baustelle für die Glasfaser-Verlegung nicht zu nutzen. Auch das ärgert Bürger in der Gemeinde Lengede.

Endlich schnelles Internet in der Gemeinde Lengede! Das denken die einen. Doch andere sehen, gerade aktuell, auch die Kehrseite der digitalen Medaille: Gefühlt ewige Baustellen mit Dreck und Müll, die die Nutzung der Straßen und Wege für die Bürger einschränkt. Wir fragten bei der Gemeinde Lengede und einem der Hauptausführenden, der Deutschen Glasfaser, nach, wie sie den aktuellen Stand des Internetausbaus und den Ärger von Bürgern in der Gemeinde Lengede beurteilen.

Bernd Hauck, für die Grünen im Lengeder Gemeinderat, geht stets mit offenen Augen, besonders durch Broistedt. Er hat sich einige Stellen angeschaut und Kritikpunkte der Bürger gesammelt. Seine Beurteilung: „Seit mehreren Wochen liegen Absperrvorrichtungen, Glasfaser-Reste, Restbestände an Kies/Sand in Straßen herum, um die sich offenbar niemand kümmert.“Im Südring in Broistedt sei zwischen Danzig- und Elbingstraße seit Wochen ein circa 50 Meter langes Stück Gehweg nicht wieder hergestellt worden. „Und am Straßenrand parkt ein Anhänger der Baufirma, beladen mit Kies – und mit einem Platten bzw. fehlenden Reifen.“

Stillstand auf Baustellen seit Ostern

Und es bewegt sich nichts? Platt und mit einem fehlenden Rad, dieser Anhänger steht seit Wochen im Südring in Broistedt. Foto: Privat

Seit Ostern habe sich an vielen Baustellen offensichtlich wenig bis nichts getan. Die beauftragten Bautrupps seien oft nicht mehr vor Ort gesehen worden seit einiger Zeit. Für Bernd Hauck steht fest: „Offene Stellen im Pflaster stellen trotz Absperrbaken eine unnötige Gefährdung des Straßenverkehrs dar. Zurückgelassene Baustellen-Absperrungen werden über Nacht gerne von Jugendlichen an andere Stellen getragen, an Mauern angelehnt und kippen dann irgendwann auf die Straße, wo sie eine Gefährdung des fließenden Verkehrs darstellen.“ Zudem fordert er, dass Plastikmüll (Kabelreste) nicht am Straßenrand entsorgt werden, als Beispiel nennt er hier die Straße Trift in Broistedt.

Gemeinde weiß nichts von Verzögerungen

Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener bleibt angesichts der aktuellen Baustellenzustände an einigen Stellen im Gemeindegebiet unaufgeregt. Wir wollten wissen, ob es wegen Corona oder eventuell finanziellen Problemen Verzögerungen oder Stopps an den Glasfaser-Baustellen gibt? Die Antwort der Bürgermeisterin: „Der Gemeinde ist keine Unterbrechung der Arbeiten bekannt . Bezüglich der finanziellen Lage müssten Sie bei der Deutschen Glasfaser direkt nachfragen.“ Dazu später mehr.

Maren Wegner wiederholt erneut, dass was sie und ihre Fachbereichsleiter und -leiterinnen seit Monaten in diversen Versammlungen und Gremiensitzungen kundtun: „Die Gemeinde hat im Vorfeld der Arbeiten den Zustand aller Straßenzüge im Gemeindegebiet mit einer Videoaufzeichnung dokumentiert. Nach Fertigstellung der Arbeiten werden alle Oberflächen in den Gehwegen und Straßen von der Gemeinde abgenommen.“

Baufirmen müssen Schäden beheben

Bisher seien nur in der Ortschaft Klein Lafferde die Arbeiten abgeschlossen und von der Gemeinde abgenommen. Zu den immer wieder genannten potenziellen Schäden, auch nach den Rückarbeiten an den Baustellen, sagt Maren Wegner, dass diese, sofern festgestellt von der Gemeinde, von den Baufirmen entweder bereits beseitigt worden seien oder noch behoben werden müssten.

Arbeiten dauern wohl noch bis September

Eine der Glasfaser-Baustellen in der Straße Trift in Broistedt. Auch hier soll sich seit einiger Zeit nichts getan haben. Foto: Privat

Einige Bürger sind genervt von den Dauerbaustellen in der Gemeinde. Die Arbeiten in der Ortschaft Barbecke seien fast abgeschlossen, macht die Bürgermeisterin Hoffnung auf ein absehbares Ende. „In den übrigen drei Ortschaften werden die Arbeiten voraussichtlich im Juli/August abgeschlossen.“ Aber: Die Beseitigung der bei den noch ausstehenden Abnahmen festgestellten Mängel werde voraussichtlich bis August/September dauern.

Für die Deutsche Glasfaser läuft alles „reibungslos eigentlich“

Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte ein Sprecher der Deutschen Glasfaser, der wir Fotos von Baustellen in Broistedt geschickt hatten, am Donnerstag mit: „Wir haben nachgefragt. Alles läuft reibungslos eigentlich!“

„Knackpunkt“ Bahnübergang

Ein „Knackpunkt“ sei zuletzt der Bahnübergang Lengede/Broistedt in Höhe des Aldis-Marktes gewesen. Hier hätten die beauftragten Baufirmen auf eine Genehmigung warten müssen. Die liege nun vor. „Ab Montag machen wir mit den Hausanschlüssen weiter“, so der Sprecher der Deutschen Glasfaser. Dann beginne auch der Rückbau der diversen Baustellen.

Vollausbau für alle

Im Laufe des Sommers seien alle Anschlüsse aktiviert. Allein in Broistedt seien das rund 1700 Glasfaseranschlüsse. Es gebe einen Vollausbau, das heißt auch für die, die noch keinen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abschlossen, werden schon mal die Leitungen Richtung Haus vorbereitet.

Was ist, wenn später Schäden auftreten?

In den politischen Gremien der Gemeinde Lengede und von Bürgern hatte es immer wieder Kritik an Rückbauten von Baustellen gegeben. Die Löcher für die Kabelverlegungen in den Straßen und Wegen würden von den Firmen nur halbherzig „verdichtet“ beim Verschließen, hieß es immer wieder. Daher sei später, womöglich erst nach Jahren, bei Straßen und Wegen mit Schäden durch ein Absacken des Unterbaus zu rechnen.

„Wir sind ja nicht weg, wir hoffen auf weitere Anschlüsse“, sagt der Unternehmenssprecher dazu. Allein deswegen könne sich die Deutsche Glasfaser auch keine Verzögerungen oder gar unsaubere Arbeit bei den Baustellen, für die beauftragte Firmen verantwortlich sind, erlauben. „Da wird nichts absacken! Wir machen das schon seit mehr als zehn Jahren bundesweit.“

Nur in seltensten Fällen habe es mal Probleme gegeben. Wie lange die Deutsche Glasfaser nach der Abnahme einer abgeschlossenen Glasfaser-Baustelle für mögliche, spätere Schäden verantwortlich ist, konnte der Sprecher nicht genau sagen. Nur: „Das ist ein langer Zeitraum.“

Trotz Corona immer weitergearbeitet

Die jüngst von Bürgern und Bernd Hauck in Broistedt beanstandeten Stellen (Trift, Südring, Kastanienstraße) sind weit weg von dem Bahnübergang, an dem es laut der Deutschen Glasfaser wegen der fehlenden Genehmigung zu Bauverzögerungen kam. Konkrete Gründe für diese Situationen konnte der Unternehmenssprecher nicht nennen. Am Coronavirus habe es nicht gelegen. Es sei durchgehend weitergearbeitet worden, „mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen“ – zumindest haben es so offensichtlich die für die Baustellen beauftragten Firmen an die Deutsche Glasfaser (Sitz in Borken im Münsterland) gemeldet.

Gemeinde sieht keine Lücken mehr beim schnellen Internet

Abschließend wollten wir von der Gemeinde Lengede noch wissen, wie inzwischen die Versorgung mit schnellem Internet in der Gemeinde (diverse Anbieter, nicht nur Deutsche Glasfaser) beurteilt wird, ob es noch Bereiche gibt, in denen das Netz weiterhin sehr langsam ist – was besonders von Gewerbetreibenden kritisiert wurde und wird. Die Antwort der von Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener fällt kurz aus: „Der Gemeinde sind bisher keine Lücken bekannt.“