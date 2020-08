Ein so genannter Continuous Miner im Einsatz unter Tage, circa 1970. Diese Maschine beschleunigte den Abbau ungemein. Aber Werner Cleve, von der Lengeder AG Bergbau, berichtet auch: „Um 1970 gab es ein besonderes Ereignis. Bei einem Bergschaden wurde ein Continuous Miner (Teilschnittmaschine) verschüttet und nicht mehr geborgen, weil die Bergung zu teuer gekommen wäre. Der CM liegt also noch in circa 60 Meter Tiefe.“