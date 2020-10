Die Schulleitung der IGS-Lengede bildet derzeit mehr als 300 Schulleitungen sowie Fort- und Ausbildungsverantwortliche aus Niedersachsen im Rahmen einer Online-Fortbildungsreihe der Leuphana Universität Lüneburg weiter.

Unter dem Titel ‚Schule auf dem Weg zur Bildung in der digitalisierten Welt – Digitalisierung von Schule‘ geben Schulleiter Dr. Jan-Peter Braun und die didaktische Leiterin Kerstin Jasper in fünf Modulen Einblicke in das digitale Arbeiten in der IGS Lengede sowie die dazugehörige Entwicklung von Ausstattung, Infrastruktur und Arbeitsumgebung. „Mit dem Lernsystem L3Kids, das die IGS Lengede verwendet, ist zum Einen ein besserer und auf den einzelnen Schüler zugeschnittener Austausch möglich, zum Anderen können Schülergruppen nach ihrem jeweiligen Leistungsstand differenziert betreut werden“, erläutert Kerstin Jasper.

So wurde ein digitaler Werkzeugkasten für Schüler und Lehrer entwickelt, der zur Qualitätssteigerung des Unterrichts beiträgt. „Der digitale Werkzeugkasten ermöglicht es, den Klassenraum um die Vorzüge des digitalen Klassenzimmers zu ergänzen“, erklärt Jasper.