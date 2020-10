Hat die Stadt Salzgitter wegen der Strabs die Steuer erhöht?

Wenn immer alle für die Sanierungen von Straßen zahlen sollen, geht das nur mit Steuererhöhungen. Diesem Argument gegen die Abschaffung der bisherigen Finanzierung über Anliegerbeiträge, die die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) festlegt, hatten sich auch die Verwaltung der Gemeinde Lengede und die SPD angeschlossen. Als Beispiel wurde die Stadt Salzgitter genannt, die zum neuen Jahr ihre Strabs abschafft und deswegen massiv die Grundsteuer erhöht habe.

Das mit der Erhöhung stimmt auch. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt die Stadt Salzgitter mit: „Gemäß Hebesatz-Satzung beträgt seit 1.1.2019 der Hebesatz in der Stadt Salzgitter für die Grundsteuer A 390 Prozent, für die Grundsteuer B 540 Prozent. Bis einschließlich 31.12.2018 belief sich der Hebesatz seit längerem für die Grundsteuer A auf 350 Prozent und für die Grundsteuer B auf 430 Prozent.“ Eine weitere Erhöhung der Grundsteuer sei aktuell nicht geplant.

Salzgitter verlor Gewerbesteuern und muss investieren

Doch mit der Abschaffung der Strabs der Stadt Salzgitter hat diese in der Tat deftige Erhöhung der Grundsteuer eher nichts zu tun. Aus den politischen Beschlüssen geht hervor, dass Salzgitter die Grundsteuer wegen des Einbruchs von circa 54 Millionen Euro bei der Gewerbesteuer, massiver Investitionen bei der Schulmodernisierung und hohen Neubaubedarfs bei den Kitas erhöhte. Die letzte Erhöhung der Grundsteuer lag zudem zuvor rund zehn Jahre zurück.

Lengeder Bürgermeisterin will nur reagiert haben

Auf erneute Nachfrage teilte Lengedes Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener dazu mit, dass sie die Stadt Salzgitter im Pressegespräch mit unserer Zeitung nur erwähnt habe, weil unter anderem diese im (später abgelehnten) Antrag der oppositionellen CDU/FDP-Gruppe im Lengeder Gemeinderat genannt worden war. „Eine Bewertung ‘Abschaffung der Satzung und Erhöhung der Grundsteuer’ habe ich nicht vorgenommen“, stellt die Bürgermeisterin nachträglich fest.

Salzgitter streicht und spart für ein Leben ohne Strabs

Im Ratsbeschluss für den Doppelhaushalt 2019/2020 der Stadt Salzgitter heißt es: „Neben den kommunalen Steuern und Zuweisungen des Landes Niedersachsen stellen Einnahmen aus Gebühren und Beiträge eine Säule der kommunalen Finanzmittelbeschaffung dar. Ein Verzicht auf die Nutzung der sich aus § 6 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) ergebenden Möglichkeit der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen, wie dieser im gemeinsamen Antrag 2501/17 vorgesehen ist, wird durch Ausgabereduzierungen an anderer Stelle (insbesondere durch von den Ratsfraktionen beantragte Streichung des Kleingartenentwicklungsfonds und der Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer) aufgefangen.“

Finanzierung der Straßensanierungen über den normalen Haushalt

Mit anderen Worten: Die Stadt Salzgitter versucht das, was die CDU/FDP im Lengeder Gemeinderat vergeblich per Antrag vorschlug: Die Straßensanierungen sollen zukünftig aus dem normalen Haushalt der Gemeinde Lengede finanziert werden.

Die SPD in Lengede lehnt Steuererhöhungen weiterhin ab

Sven Anders, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Lengeder Gemeinderat, betont erneut die Position seiner Partei: Steuererhöhungen und Streichungen für einen Wegfall der Strabs gehen gar nicht! Auf Nachfrage erläutert er, dass die Gemeinde Lengede in 2020 und wohl auch im nächsten Jahr einen negativen Haushalt haben werde. Das passe einfach nicht zur Forderung von CDU/FDP. Für die Gemeinde Lengede sei eine 100-Prozent-Finanzierung des Straßenausbaus aus Haushaltsmitteln einfach nicht machbar.

Der Rat der Gemeinde Lengede tagte zuletzt in der Mehrzweckhalle der Lengeder Grundschule. Wegen der Entscheidung über die neue "Strabs" kamen einige Bürger und Bürgerinnen. Foto: Arne Grohmann

Zur Stadt Salzgitter und deren erhöhter Grundsteuer mutmaßt Sven Anders: „Es ist davon auszugehen, dass die Stadt Salzgitter in ihrer Haushaltsplanung für die nächsten Jahre festgestellt hat, dass der Ergebnishaushalt negativ sein wird. Die Reaktion darauf war dann sicher die Steuererhöhung. Die Verknüpfung, dass die Steuererhöhung mit dem Wegfall der Strabs zu tun hat, ist da für mich naheliegend.“

Strabs weg, Steuern automatisch rauf?

Bernd Hauck (Bündnis 90/Die Grünen) hatte im Lengeder Gemeinderat seine Gegenstimme gegen die überarbeitete Lengeder Strabs auch damit begründet, dass es keineswegs nötig sei, automatisch Steuern erhöhen zu müssen, wenn zukünftig alle, nicht nur jeweils die Anlieger, die Straßensanierungen bezahlen sollen.

Es half nichts. Die SPD setzte mit ihrer klaren Mehrheit die neue Strabs durch. Es bleibt daher in Lengede – mit einigen Änderungen und Verbesserungen – beim alten Modell, nachdem die Anwohner an einer Straße anteilig an der Sanierung vor ihrer Haustür beteiligt werden.

Noch gibt es in Salzgitter eine Strabs

So ist es auch noch in Salzgitter. „Die Stadt Salzgitter erhebt zur anteiligen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von öffentlichen Verkehrsanlagen einmalige Straßenausbaubeiträge. Die Straßenausbaubeiträge fallen nur für die Anlieger in den direkt von einer Ausbaumaßnahme betroffenen Straßen an. Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt“, heißt es in der Antwort der Stadt auf die Anfrage unserer Zeitung zunächst. Wie in Lengede gibt es in Salzgitter (noch) unterschiedliche Kategorien der zu sanierenden Straßen, nach denen sich die Anteile der Anlieger berechnen (Details im Anhang).

Abschließende Verabschiedung steht noch an

Der Rat der Stadt Salzgitter hat aber bereits Ende 2018 den Beschluss gefasst, die zurzeit noch gültige Straßenausbaubeitragssatzung zum Jahr 2021 abzuschaffen. „Deswegen wird das bisherige System geändert. Nach dem Willen des Rates sollen die Anlieger für Straßenerneuerungen nicht mehr mit Straßenausbaubeiträgen belastet werden. Die Verwaltung erstellt derzeit eine Aufhebungssatzung und bereitet eine Vorlage vor, die dann den Ratsfraktionen zur Verfügung gestellt wird, bevor im Rat darüber abschließend entschieden wird“, teilt die Stadt Salzgitter mit. Die Finanzierung der Straßensanierungen solle nach dem Willen des Rates der Stadt Salzgitter aus Einsparungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung erfolgen.

Salzgitter hatte seit 1981 Straßenausbaubeiträge nach Maßgabe einer vom Rat der Stadt beschlossenen Straßenausbaubeitragssatzung erhoben. Damit soll nun ab 2021 Schluss sein – aber nicht in der Gemeinde Lengede.

Erklärung Grundsteuer A und B: Das A steht für agrarisch und das B für baulich. Daher gilt: Typ A richtet sich an die Land- und Forstwirtschaft. Typ B ist reserviert für jeden Grund und Boden, der bebaut werden kann und nicht landwirtschaftlich genutzt wird. Privatpersonen können deshalb Typ A quasi ausblenden, für sie ist die Steuer B maßgeblich.

Die Straßenkategorien und Anteile bei der bisherigen Strabs der Stadt Salzgitter: Nach § 4 Absatz 1 der Straßenausbaubeitragssatzung beträgt der von der Gesamtheit der Anlieger zu tragende Anteil am beitragsfähigen Aufwand (umlagefähiger Aufwand)

a) bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen, zwischen 50 und 75 Prozent (je nach Straßenteileinrichtung),

b) bei öffentlichen Verkehrsanlagen mit starkem innerörtlichen Verkehr zwischen 30 und 70 Prozent (je nach Straßenteileinrichtung),

c) bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Durchgangsverkehr dienen, zwischen 20 und 60 Prozent (je nach Straßenteileinrichtung),

d) bei Fußgängerzonen 50 Prozent,

e) bei verkehrsberuhigten Bereichen zwischen 40 und 60 Prozent (je nach Straßentyp).

Informationen gibt es bei der Stadt Salzgitter unter https://www.salzgitter.de/rathaus/fachdienste/vergabe/Strassenausbaubeitraege.php.