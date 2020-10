Das Land hat Hoffnung bei den Lengeder Teichen

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) gab eine Studie zum Zustand der Lengeder Teiche in Auftrag. Die haben fast kein Wasser mehr, die Verlandung schreitet voran. In der ornithologischen Zeitschrift „AVES Braunschweig“ der Arbeitsgruppe Avifauna Süd-Ost-Niedersachsen (AviSON, 11/2020) gab es zuletzt einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass immer mehr gefährdete Vogelarten die Lengeder Teiche meiden.

Deswegen droht der Verlust des EU-Schutzstatus. Darauf hatte Prof. Ulrich Reimers hingewiesen, der mit der Landesfachgruppe AviSON des NABU die Lengeder Teiche schon länger mit Sorge betrachtet. Der NLWKN sieht das nicht so dramatisch.

Auf Nachfrage unserer Zeitung hatte der NLWKN bereits mitgeteilt: „Das EU-Vogelschutzgebiet V50 Lengeder Teiche ist als EU-Vogelschutzgebiet an die EU gemeldet. Ein Verlust dieses Status steht nicht in Rede und ist auch nicht zu befürchten, da ein EU-Vogelschutzgebiet nicht einfach ohne Weiteres gelöscht werden kann.“ Dies sei nicht ohne ein umfangreiches Verfahren möglich, was aber weder im Interesse der EU noch des Landes sei.

Allerdings gab es 2019 die Untersuchung und nun, mit dem Aufsatz in der Zeitschrift, das Ergebnis, in welchem der NABU eine große Gefährdung des EU-Schutzstatus sieht. Ulrich Reimers hatte auch deutlich gemacht, dass die Verlandung quasi nicht mehr zu stoppen sei, was den Vogelbestand weiter reduzieren dürfte.

Der Landkreis Peine ist zuständig

Der vordere der Lengeder Teiche (wenn man vom Vallstedster Weg hoch kommt), hat nur noch eine grüne Bewuchswiese da, wo früher mal die Wasserfläche war. Foto: Arne Grohmann

Der NLWKN erläutert zu dem Lengeder EU-Vogelschutzgebiet, dass das Land Niedersachsen mit dieser Meldung die Verpflichtung eingegangen ist, „die dort maßgeblichen Schutzobjekte (ausgewählte Vogelarten) in einem günstigen Erhaltungszustand zu erhalten/dahin zu entwickeln und dafür ggf. bestimmte Maßnahmen durchzuführen (z.B. rechtliche Sicherung, Aufstellen von Managementplanungen mit entsprechenden Maßnahmenformulierungen)“. In Niedersachsen seien dafür die jeweiligen Unteren Naturschutzbehörden zuständig, die hier zum Landkreis Peine gehört.

„Das Land Niedersachsen lässt in den 71 EU-Vogelschutzgebieten des Landes regelmäßig Erfassungen zu deren Vogelbeständen durchführen (EU-Vogelschutzgebietsmonitoring), um Informationen hinsichtlich der Bestandssituation, -entwicklung sowie zum Erhaltungszustand der für das jeweilige Gebiet maßgeblichen Vogelarten zu erhalten. Dieses Monitoring wird durch hauptberuflich tätige Kartierungsbüros erledigt und die Ergebnisse werden gutachterlich dargestellt“, so der NLWKN weiter. Die fachliche Abnahme der Gutachten, Gesamtkoordination, Beauftragung, Ergebnisdokumentation etc. lägen bei der Staatlichen Vogelschutzwarte im NLWKN.

Wurde in den vergangenen Jahren genug getan für die Lengeder Teiche?

Die Gutachten zu den einzelnen Kartierungen gehen an die Unteren Naturschutzbehörden. Die sollen daraus Schlüsse für Maßnahmen ziehen. Daran gab es bei den Lengeder Teichen in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik, nicht nur für das Machen oder Nichtmachen des Landkreises Peine, sondern auch an der Gemeinde Lengede. Der Landkreis Peine hatte bereits angekündigt, am Mittwoch auf die Anfrage unserer Zeitung zu reagieren, da wichtiges Personal für diese Fachfragen erst dann wieder im Haus sei.

„Für das Jahr 2019 hatte die Staatliche Vogelschutzwarte die Erfassung der Brutvogelfauna im EU-VSG V50 Lengeder Teiche in Auftrag gegeben und der Ergebnisse liegen seit Ende 2019 vor. Es handelt sich somit nicht um eine neue Auswertung des NABU, sondern um ein vom NLWKN beauftragtes Fachgutachten“, betont der Landesbetrieb. Die Avifaunistische Arbeitsgemeinschaft Süostniedersachsen im NABU habe vom NLWKN lediglich die Möglichkeit erhalten, die wesentlichen Ergebnisse in eigenen Publikationen zu veröffentlichen (AVES, 11. Jahrgang 2020).

Beeinträchtigung doch möglich

Wie wird nun die Austrocknung und zunehmende Verlandung in Lengede beurteilt? „Der Befund der zurückgehenden Wasserstände wird als ein wichtiger Faktor eingestuft, der die Zielsetzung des Gebietes beeinträchtigen kann“, teilt dazu der NLWKN recht allgemein mit. Eine wirkliche Überprüfung des Status als EU-Vogelschutzgebiet der Lengeder Teiche gebe es aber nicht.

Und wie geht es nun weiter mit den Lengeder Teichen, die ursprünglich Klärteiche für den Bergbau waren und dessen vieljährige Existenz als Naherholungsgebiet gar nicht unbedingt geplant war? „Diese Frage muss durch die zuständige Untere Naturschutzbehörde beantwortet werden“, so der NLWKN.