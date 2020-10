Lengede soll eine Skater- und Parkouranlage bekommen

Die Nachfrage an Treffpunkten für Jugendliche und junge Erwachsene steigt in der Gemeinde Lengede. Das teilt Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener mit. Der Rat der Gemeinde Lengede soll daher der Verwaltung den Auftrag erteilen, einen Treffpunkt für Jugendliche zu realisieren und zu finanzieren. Geplant sind eine Anlage für Skater und für Parkour.

Die Idee entstammt einer Projektarbeit von Oberstufen-Schülern der IGS Lengede. Dabei gab es auch eine Umfrage, was Kommunen machen können, um die Attraktivität für Kinder und Jugendliche zu steigern. Die Schüler und Schülerinnen stellten die Ideen schließlich auch Maren Wegener vor.

„Parkour bezeichnet eine Fortbewegungsart, deren Ziel es ist, nur mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst effizient von Punkt A zu Punkt B zu gelangen. Der Parkourläufer bestimmt seinen eigenen Weg durch den urbanen oder natürlichen Raum“, heißt es in einer der diversen Definitionen dieser Sportart im Internet. Konkret wird viel gelaufen, kunstvoll gesprungen und gelandet. Möglichst immer alles im Fluss, beispielsweise an, auf oder über Mauern oder Treppen.

Fläche für die Anlage steht noch nicht fest

Nach dem Beschlussvorschlag für den Jugendausschuss (14. Dezember) und den Lengeder Gemeinderat (21. Dezember) soll die Gemeindeverwaltung eine Fläche für die Skater- und Parkouranlage vorschlagen. Ein möglicher Platz wäre hinter der Kreissporthalle neben der IGS Lengede, bestätigt die Gemeinde-Bürgermeisterin auf Nachfrage unserer Zeitung. „Die Anlage sollte da sein, wo die Jugendlichen eh schon sind“, also nicht irgendwo auf der Grünen Wiese, ergänzt Maren Wegener.

Mountainbike-Anlage wurde im Sommer gut angenommen

Weiter heißt es in der Vorlage für den Gemeinderat: „Die Gemeinde Lengede bietet bereits gegenwärtig ein vielfältiges Angebot für Kinder und Jugendliche in den einzelnen Ortschaften an: öffentliche Bolzplätze, Basketballanlagen sowie eine Discgolfanlage und eine Dirtline am Seilbahnberg.“ Letztere ist die Mountainbike-Anlage in Lengede, an der seit einiger Zeit wieder ein paar Jugendliche arbeiten. „Da war im Sommer schon richtig was los“, hat die Bürgermeisterin festgestellt.

Auch Halfpipe für die Skater geplant

Zum Skaten und der dafür notwendigen Anlage führt die Gemeindeverwaltung aus, dass dabei „Sprünge in Kombination mit Drehung des Brettes und des Körpers ausgeführt“ werden und dafür häufig sogenannte Halfpipes genutzt werden. Auch die soll es dann wohl in Lengede auf der Anlage geben.

30.000 Euro für die Planung

An Kosten für die Planung der neuen Anlage sollen rund 30.000 Euro im Haushalt der Gemeinde Lengede für das Jahr 2021 eingestellt werden. „Wenn der Haushalt genehmigt ist, können wir ungefähr Mitte April mit der Planung beginnen“, kündigt Maren Wegener an.