Es ging schon vor Corona los. Die Einnahmen bei der Firma Hoffmann Maschinen- und Apparatebau in Broistedt gingen deutlich zurück. Die Folge steht nun fest: Geschäftsführer Tobias Hoffmann bestätigte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass bis zum Sommer 70 von 220 Stellen abgebaut werden sollen.

„58 freiwillige Aufhebungsangebote werden in dieser und in der nächsten Woche individuell gemacht und erläutert. Die Maßnahme ist über einen Zeitraum von maximal acht Monaten geplant und wird vom Betriebsrat unterstützt, da es sich nicht um betriebliche Kündigungen handelt“, betonte Tobias Hoffmann am Dienstag.

Ausbildung läuft weiter

Der Stellenabbau betreffe fast alle Bereiche in den Hoffmann-Werken in Lengede und Broistedt, sowohl in der Verwaltung als auch in der Konstruktion und in den Betrieben. Die „Entwicklung“ werde nicht reduziert. Und: „Die betriebliche Ausbildung unserer über 20 Azubis läuft planmäßig weiter“, so der Geschäftsführer.

Die Firma Hoffmann hat relativ neue Hallen im Broistedter Gewerbegebiet. Auf der Lengeder Seite hat sie sich einiger früherer Gebäude aus der Zeit des Bergbaus angenommen, diese außen und innen mit viel Aufwand saniert und so sehr zur Aufwertung dieses sonst eher zerfahrenen Gewerbegebietes beigetragen.

Kein Verkauf von Gebäuden

Steht auch der Verkauf von Grund und Gebäuden an? „Nein, alle Büros und Werkstätten werden weiter gebraucht. Wir haben weiterhin Kunden und Aufträge, nur nicht genug für alle 220 Beschäftigten“, sagt Tobias Hoffmann.

Kurzarbeit noch bis Juni 2021

Der erläutert, wie es zu der aktuell schlechten Lage des Unternehmens gekommen sei: „Schon vor Corona, im Februar 2020, haben wir Kurzarbeit ab März beantragt, weil die Konjunktur in unserer Nische des Maschinenbaus spürbar nachgelassen hat. Die weltweite Pandemie hat unsere sehr exportstarke Branche dann zusätzlich und sehr nachhaltig geplagt, so dass wir auch für die absehbare Zukunft nur mit der Hälfte des Umsatzes der Jahre 2017 bis 2019 rechnen können.“ Es gebe Kurzarbeit in allen Bereichen, zum Teil bis zu 100 Prozent, vorerst weiter bis Juni 2021.

Hoffmann Maschinen- und Apparatebau baut Filteranlagen, die sehr schnell Öl filtern und rückkühlen können. Diese Anlagen werden in vielen Bereichen benötigt, zum Beispiel bei Schiffen, Nutzfahrzeugen oder auch in Anlagen für die Windenergie.

