Hörspiel mit Groß Lafferderin Michelle Kradel

Groß Lafferde. Im Podcast „Word the fuck“ aus der Region veröffentlicht sie gemeinsam mit Tobias Wagner aus Schöppenstedt am Samstag Weihnachtliches.

Der Podcast „Word the fuck“ aus der Region veröffentlicht am Samstag, 5. Dezember, ein Weihnachtshörspiel. Titel ist laut Pressemitteilung „Weihnachtsgeschenk The Fuck“ . Es handelt sich um ein Hörspiel mit Stimmen aus der Region.

Es geht um Weihnachtsgeschenke

Inhaltsangabe: Tobi Wagner (aus Schöppenstedt im Landkreis Wolfenbüttel) und Michelle Kradel (gebürtige Groß Lafferderin) wollen eigentlich eine neue Folge für ihre Podcast „Word The Fuck“ aufnehmen, stellen dann aber fest, dass sie dringend noch Weihnachtsgeschenke brauchen. Also machen sie sich auf den Weg in die Braunschweiger Innenstadt.

Zahlreiche Tipps

In dem Hörspiel gibt es zahlreiche Tipps, was man schenken könnte – und was besser nicht! Außerdem gibt es musikalische Unterstützung und persönliche Geschichten, so die Mitteilung weiter.

Auf Podcastplattformen

Das kurze Hörspiel wird am Samstag als Weihnachtsspecial auf allen Podcast-Plattformen (Spotify und Co.) veröffentlicht und soll ein kleines vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für alle Hörer und die Familien sein. Sprecher und Produzenten sind Tobi Wagner, Illustrator und Journalist, und Michelle Kradel, Moderatorin und Journalistin. Special Guests sind Stefan Lindstedt, Stadionsprecher Eintracht Braunschweig, und Ayke Witt, Musiker (The Voice of Germany) aus Wolfsburg.

