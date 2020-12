Passen die Arbeitsbedingungen im Amazon-Verteilzentrum in Broistedt nicht, würde das rauskommen. Das sagte Lengedes Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener in der Video-Gesprächsrunde „nachgefragt“ der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito) des Landkreises Peine.

Das Video-Format, moderiert von Wirtschaftsförderer Armin Obermeier, ist nicht gerade für seine knallharten und kritischen Nachfragen bekannt. Das muss man von einer Wito auch nicht erwarten. Aber nachdem Obermeier in der Fragerunde, an der auch der Lengeder HGV-Vorsitzende Bernd Löper teilnahm, ihm und der Bürgermeisterin per Fragen ein paar leichte Bälle zugespielt hatte, ging es beim Thema Amazon in Broistedt immerhin kurz über die vermeintlichen Arbeitsbedingungen bei dem Online-Versandhändler.

Die SPD-Bürgermeisterin und kein Tarif

Auch erwähnte der Moderator, dass Maren Wegner als Bürgermeisterin von der SPD unterstützt wird, und dass die Gewerkschaft Verdi immer wieder Kritik an den Arbeitsbedingungen bei Amazon übe, unter anderem daran, dass es bei Amazon keine Verträge zu Tarifbedingungen gebe.

„Ich bin selbst bei Verdi“, sagte Maren Wegener in dem Video. Die Amazon-Hallen in Broistedt habe sie zur Eröffnung besichtigt, aber dabei keine intensiven Einblicke in die Räume der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nehmen können. Kontakt habe es nicht gegeben. Dass Unternehmen keinen Tarif zahlen, dafür gebe es unterschiedliche Gründe. Und Maren Wegener ist überzeugt, dass es nach außen dringen würde, wenn die Arbeitsbedingungen bei Amazon in Broistedt unhaltbar wären.

Mehr Tempo-30-Zonen?

Armin Obermeier ging auch auf die viel diskutierte zusätzliche Verkehrsbelastung durch die Amazon-Lieferfahrzeuge ein. Maren Wegener verwies auf das Verkehrsgutachten – wohlwissend, dass dessen theoretische Werte und Berechnungen nun in der Praxis überprüft werden müssten. In diesem Zusammenhang nannte sie Überlegungen für neue Tempo-30-Zonen. Auch, um Anwohner vor Lärm durch die Fahrzeuge zu schützen.

Bernd Löper vom HGV berichtete, dass es auch im Kreis der Unternehmer Pro- und Contra-Stimmen zur Ansiedlung von Amazon in Broistedt gegeben habe. Er machte aber auch klar, dass Amazon wahrscheinlich nur 20 Kilometer weitergezogen wäre mit dem neuen Verteilzentrum, wenn Broistedt Nein gesagt hätte. Aber auch die Lokalpolitik habe sich dafür ausgesprochen, sagte Maren Wegener mit Verweis auf die neu entstandenen Arbeitsplätze in Broistedt.

Corona und die Unternehmen

Ansonsten ging es in der Wito-Videorunde unter anderem auch um die Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen in der Gemeinde Lengede. Der HGV helfe, wo er könne, erwähnte Bernd Löper. Der ist davon überzeugt, dass die meisten Unternehmen in der Gemeinde Lengede die aktuelle Krise überstehen – auch Hoffmann in Broistedt, wo zuletzt Stellen abgebaut wurden.

Anfragen auch von Handwerksbetrieben

Weiter ging es darum, was Neubürger und Unternehmen in die Gemeinde Lengede lockt. Die Bürgermeisterin verwies auf die aus ihrer Sicht erfolgreiche Linie bei Neubaugebieten und Ansiedelungen von Unternehmen. Von Firmen, auch von Handwerksbetrieben, gebe es immer wieder Anfragen, deswegen solle das Gewerbegebiet in Broistedt auch erweitert werden.

Bürgermeisterin als Tischlerin

Zum unterhaltsamen Abschluss des Video-Talks durfte sich Bernd Löper mal vorstellen oder wünschen, wie es wäre, selbst Bürgermeister der Gemeinde Lengede zu sein. Moderator Armin Obermeier schlug einen Rollentausch mit Maren Wegener vor. „Das wünscht sich Lengede ganz bestimmt nicht!“, entgegnete Löper gewohnt trocken. Auch Maren Wegener deutete an, dass sie es sich schwerlich vorstellen könne, statt Bernd Löper in dessen Tischlerei in Lengede das Sagen zu haben.