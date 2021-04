Mehr als 100 Lengeder Eltern stellten nach Angaben der Organisatoren am letzten Sonntag im März gemeinsam mit ihren Kindern Schuhe auf der Rathaustreppe in Lengede ab. Mit dieser Aktion wollen sie auf die Folgen für ihre Kinder aufgrund ständiger Öffnungen oder Schließungen von Kitas und Schulen und damit fehlender sozialer Kontakte zu Gleichaltrigen in Corona-Zeiten aufmerksam machen.