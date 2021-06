Schlechte oder fehlende Radwege sind ein Dauerthema in der Gemeinde Lengede (hier von Broistedt nach Barbecke). Die Gemeinde ging teilweise bereits in finanzielle Vorlage, um Teilstücke zu verbessern. Ansonsten ist sie auf das Land angewiesen. Da stehen aber die Radverbindungen in der Gemeinde Lengede nicht oben auf der Prioritätenliste.