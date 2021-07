Kampf gegen Raser in Klein Lafferde und Barbecke

Unter anderem auf der Braunschweiger Straße in Klein Lafferde wird in Richtung Bodenstedt eine Verkehrsinsel zur Geschwindigkeitsreduzierung gebaut, kündigt die Gemeinde Lengede an.

Was den Verkehrsfluss behindert macht ihn langsam. Besonders innerhalb von Ortschaften ist das gewollt. Deswegen beginnt die Gemeinde Lengede damit, weitere Verkehrsinseln, die die Straße teilen und als Querungshilfe dienen, bauen zu lassen.

Geplant ist das schon länger. Nun kündigte die Lengeder Gemeindeverwaltung an, dass in Klein Lafferde mit dem „Einbau von Verkehrsberuhigungsinseln“ begonnen werde.

Straßen und Gehwege in Klein Lafferde gesperrt

In der Zeit vom 5. Juli bis 31. August werde dort deswegen die Braunschweiger Straße Richtung Bodenstedt und die Peiner Straße Richtung Groß Lafferde jeweils halbseitig gesperrt. Teilweise seien auch die Gehwege gesperrt.

Raser sind Anwohnern schon länger ein Dorn im Auge

Anwohner wünschen sich schon länger strengere Maßnahmen gegen Auto- und Lastwagenfahrer, die zu schnell in den Ort rein- oder wieder rausfahren. Dies gilt besonders auf der Peiner Straße am Ortsausgang Richtung Groß Lafferde. Wegen des relativ geraden Straßenverlaufs treten nicht wenige hier zu früh auf das Gaspedal. Besonders am Abzweig zum Oberger Weg ist das gefährlich. Bisher vergeblich fordern Bürger, dass dort mehr geblitzt wird.

Fahrbahndecke wird erneuert, Inseln kommen

„Im vergangenen Jahr wurde vom Landesstraßenbauamt Wolfenbüttel bereits die Fahrbahndecke zwischen den Ortschaften Barbecke und Klein Lafferde (L 619) bis zur L 472 (Ortseingang Klein Lafferde) saniert“, teilt die Gemeinde Lengede mit. Auf der Braunschweiger Straße werde in Richtung Bodenstedt nun eine Verkehrsinsel zur Geschwindigkeitsreduzierung eingebaut.

Kreisel und Straße nach Lengede werden saniert

In den Sommermonaten 2021 erneuere das Landesstraßenbauamt nun die Fahrbahnoberfläche in der Ortsdurchfahrt Klein Lafferde (L 472). Dies betreffe die Peiner Straße, Salzgitter Straße und die Braunschweiger Straße. „Außerdem werden die Kreisel in Klein Lafferde und Lengede sowie die freie Strecke zwischen Lengede und Klein Lafferde instandgesetzt“, so die Gemeinde weiter.

Bei diesen Arbeiten gebe es auch den Einbau der Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (Querungshilfen) an zwei der Ortsein- und -ausfahrten von Klein Lafferde. Eine weitere dieser Inseln sei am Ortseingang Barbecke (Schräger Weg) vorgesehen.

Die Gesamtkosten für den Einbau der Verkehrsberuhigungsmaßnahmen beziffert die Gemeindeverwaltung auf rund 250.000 Euro.

