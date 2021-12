Unfall - Arbeiter hängt bei Klein Lafferde an Stromleitung

Bei Arbeiten an einer Hochspannungsleitung zwischen Klein Lafferde und Münstedt ist ein Arbeiter in rund 50 Meter Höhe abgestürzt – und hing im Sicherungsseil.

Einen aufsehenerregenden Betriebsunfall gab es nach Angaben der Polizei Peine und der Feuerwehr am Freitag. Bei Arbeiten an einem Strommast auf einer Tennet-Baustelle stürzte einer der Arbeiter in großer Höhe ab.

Laut Polizeiangaben stürzte der 36-Jährige aus einer Montagegondel an einer Hochspannungsleitung zwischen Klein Lafferde und der B1. „Der Mann führte Arbeiten an einer stromlosen Leitung in rund 50 Metern Höhe aus, als er mutmaßlich infolge eines technischen Defekts aus dem Gleichgewicht kam und in die Tiefe fiel. Glücklicherweise war der Mann mit einer Sicherungsleine und einem -geschirr gesichert, sodass sein Sturz abgefangen wurde. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu“, so die Polizei.

Höhenretter der Feuerwehr Braunschweig alarmiert

Der Arbeiter schaffte es selbstständig zum nächsten Strommast. Von dort stieg er in den Korb auf der Drehleiter der Feuerwehr. Foto: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht

Da der Unfall in großer Höhe geschah, wurden zusätzlich Höhenretter der Feuerwehr Braunschweig hinzugerufen. Diese mussten aber nicht eingreifen, da die Montagefirma selbst ausgebildete Höhenretter zum Verunfallten schickte.

Arbeiter schafft es zum nächsten Mast

Der Arbeiter konnte sich mit Hilfe seines Kollegen selbstständig aus seiner misslichen Lage befreien und den nächstmöglichen Mast etwas herabklettern. Von dort stieg er in den Korb an der bis circa 30 Meter aufgestellten Drehleiter der Feuerwehr Vechelde/Wahle.

Zur Rettung wurden weiterhin neben der Polizei vorsorglich die Feuerwehr und Rettungswagen alarmiert. Ebenfalls war der Rettungshubschrauber Christoph 30 im Einsatz.

Unfallursache noch offen

Der Mann wurde nach erster Behandlung im Rettungswagen in ein Braunschweiger Klinikum eingeliefert. Derzeit laufen weitere Ermittlungen zum Unfallhergang.

So erlebte die Freiwillige Feuerwehr den besonderen Einsatz

Ortsbrandmeister Michael Hanne von der Feuerwehr Vechelde/Wahle berichtet von der Unfallstelle und dem Einsatz mit dem Stichwort „H ABST-Y“, was in Klarschrift „Hilfeleistung – Person in Absturzgefahr“ bedeute. Die Ortsfeuerwehren Bettmar, Vechelde/Wahle, Sierße/Fürstenau und Liedingen seien um 9.13 Uhr alarmiert worden.

Arbeiter hing in seinem Gurt in der Luft

„Circa 70 Meter abseits des Masten 25 (hinter Bettmar, vor dem Weißen Kreuz) hing ein Montagearbeiter in seinem Auffanggurt unterhalb des 4fach-Leiterseiles der im Bau befindlichen Hochspannungsleitung Wahle-Mecklar in fast 60 Meter Höhe“, schildert Hanne.

Blick von der Drehleiter der Feuerwehr aus rund 30 Metern Höhe. Hier konnte der leicht verletzte Arbeiter selbstständig in den Rettungskorb steigen. Foto: Feuerwehr Vechelde / Hanne

Die unter Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Bettmar, Simon Jahns, koordinierte Rettungsaktion sei in Absprache mit dem Montagetrupp-Führer der Baufirma zweigeteilt abgelaufen.

Krabbeln auf der Stromleitung

„Der aus einem auf den Leiterseilen fahrenden Montagewagen abgestürzte und in seinem Auffanggurt hängende Arbeiter wurde zunächst von Kollegen auf die Seile gezogen. Von dort aus konnte der Arbeiter selbstständig, abgesichert von Kollegen, auf den Seilen krabbelnd, den Mast erreichen“, so Hanne.

Abseil-Aktion nicht mehr nötig

Es habe dann zunächst die Absicht bestanden, dass zwei Höhenretter auf dem Mast bis zum Ausleger vor klettern, um von dort aus die Abseil-Aktion des Montagearbeiters, der sich unter anderem leichte Gesichtsverletzungen zugezogen hatte, zu machen. Das sei aber nicht mehr nötig gewesen, da der leicht Verletzte über die Steigleiter des Masts nach unten kommen wollte.

Daher sei dann aber doch die Drehleiter der Feuerwehr eingesetzt worden. „Diese wurde den Arbeitern entgegengefahren, und der Patient wurde in 30 Meter Höhe in den Rettungskorb der Drehleiter des Feuerwehrschwerpunktes Vechelde/Wahle übernommen und sicher dem Rettungsdienst zugeführt“, berichtet der Ortsbrandmeister.

Lob für gutes Zusammenspiel bei dem Großeinsatz

Michael Hanne lobt: „Ein gutes Zusammenspiel der alarmierten Einheiten: Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt, Polizei mit den Verantwortlichen der Firma Tennet.“

Der Unfallort mit den diversen Einsatzfahrzeugen. Foto: Feuerwehr Vechelde / Hanne

Seitens der Feuerwehr Vechelde waren, jeweils mit „reduzierter Coronabesatzung“, vor Ort: Feuerwehrstützpunkt Bettmar mit einem Löschgruppenfahrzeug und einem Mannschaftstransportwagen mit 7 Einsatzkräften, Feuerwehrschwerpunkt Vechelde/Wahle mit Einsatzleitwagen, Hilfeleistung-Löschgruppenfahrzeug, Drehleiter und Tanklöschfahrzeug mit 16 Einsatzkräften, 5 weitere Einsatzkräfte verblieben einsatzbereit im Feuerwehrhaus.

Nicht der erste Unfall an Strommast-Baustellen im Kreis Peine

Im April hatte es bei Woltwiesche einen tödlichen Unfall auf einer Tennet-Baustelle gegeben. Damals fiel einem Arbeiter ein Teil des Bohrgestänges auf den Kopf.

