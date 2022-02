Woltwiesche solidarisch mit der Ukraine

Woltwiesche. Immer mehr Flaggen, in blau-gelb und mit mit dem Ortswappen, hängen auch an anderen Straßen in Woltwiesche. „Ukraine-Fahnen sind ausverkauft.“

Solidarität mit der Ukraine, die von Russland mit einem Krieg überzogen wird. In der Großen Straße in Woltwiesche ist zunehmend geflaggt – mit der von Woltwiesche, die wie die der Ukraine blau-gelb als Farben hat.

Blau-Gelb ist in der Region sehr angesagt. Aus aktuellem Anlass aber mal nicht wegen der Braunschweiger Eintracht, sondern wegen Putins Angriff auf die Ukraine. Der Krieg fördert Solidaritätsbekundungen mit dem überfallenen Land und den Menschen in der Ukraine. Aktuell ist das vermehrt in Woltwiesche zu sehen.

Der Grund ist einfach, erzählt uns Georg Oelkers, der auf die Aktion in Woltwiesche hingewiesen hatte: „Ukraine-Fahnen sind ausverkauft. Wir wollen Solidarität bekunden. Aber die Farben von Woltwiesche sind auch blau-gelb, da haben wir einfach unsere Fahnen rausgehängt.“

Und es machen immer mehr mit. Wer auf der Großen Straße durch Woltwiesche fährt, kann das Blau-Gelb nicht übersehen. Aber auch Dorfbewohner in den Seitenstraßen machen mit, wohl auch Hans-Hermann Baas, früherer Bürgermeister der Gemeinde Lengede.

Angebot, Kriegsflüchtlinge in Woltwiesche aufzunehmen

„Toll, dass immer mehr nachziehen“, sagen Georg Oelkers und Jutta Brockmann, die in Woltwiesche mit der Flaggen-Aktion starteten. Aber die beiden planen noch viel mehr. Oelkers: „Ich habe gleich im Rathaus Bescheid gesagt, dass wir bereit sind, Kriegsflüchtlinge bei uns aufzunehmen. Und eventuell machen wir noch eine Spendenaktion.“

Wappen von Woltwiesche hat auch mit dem Krieg zu tun

Das Wappen der Ortschaft Woltwiesche in der Gemeinde Lengede. Foto: Archiv / Gemeinde

Auf der Internetseite ortswappen.de wird das Wappen für Woltwiesche wie folgt beschrieben: „Im geteilten Schild oben in Gold ein grünes Kleeblatt, unten in Schwarz ein goldenes ‘Karolingerkreuz’. An eine turbulente und teilweise schlimme Zeit erinnert das Wappen von Woltwiesche, das im geteilten Schild oben in Gold ein grünes Kleeblatt, unten in Schwarz ein goldenes ‘Karolingerkreuz’ enthält. Woltwiesche, das seit dem 1. Juli 1972 zu Lengede gehört, wurde um das Jahr 800 neu angelegt, also zur Zeit der Sachsenkriege Karls des Großen. Auf dem Mühlenberg südlich des Dorfes, einer alten Begräbnisstätte, hat man ein Bronzekreuz ausgegraben. Das Kleeblatt, das in der oberen Wappenhälfte stellvertretend für eine ganze grüne Wiese steht, versinnbildlicht redend den Ortsnamen ‘Waldwiese’, der möglicherweise als ‘Wohld-Grenzverhau’ zu deuten ist. Das vom Rat 1952 beschlossene Wappen wurde am 20. Dezember jenes Jahres vom niedersächsischen Innenminister genehmigt.“

Unterschied Flagge und Fahne

Dazu gibt es ganz viel an Literatur und im Internet zu finden. Tenor: Eine Fahne gibt es nur einmal, Flaggen mehrfach. Aber auch: Eine Fahne wird getragen, eine Flagge wird gehisst. Sogar die Bundesregierung hat auf ihrer Seite unter dem Stichwort „Protokoll Inland“ eine lange Ausführung zum Thema Flagge oder Fahne.

