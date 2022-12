Das bietet der KSB Peine 2023 – das sollten Vereine wissen

In seinem Newsletter zum Ende des Jahres 2022 weist der Kreissportbund (KSB) Peine noch einmal auf wichtige Termine und Themen hin. Die genauen Kontaktdaten und speziellen Informationen können beim KSB (oder beim LSB) und auf dessen Internetseite abgefragt werden. Auszüge zu wichtigen Aspekten für Vereine und Sportler und Sportlerinnen:

Anträge auf Energiekostenzuschüsse

Das Präsidium des Landessportbundes (LSB) Niedersachsen hat in seiner Dezember-Sitzung die neue LSB-Richtlinie zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise verabschiedet. Der Niedersächsische Landtag hatte zuvor beschlossen, dass der LSB zusätzlich zur Finanzhilfe 2023 einmalig 30 Millionen Euro für den organisierten Sport erhält. Anträge auf Energiekostenzuschüsse können ab dem 16.1.2023 über das LSB-Förderportal im LSB-Intranet gestellt werden. Detaillierte Informationen zur Antragstellung gibt der LSB über seine online-Kanäle ab Anfang Januar bekannt.

Bestandserhebung 2023, auch „divers“

Vom 20.12.2022 bis zum 31.1.2023 können die aktuellen Mitgliedschaftszahlen im Rahmen der Bestandserhebung 2023 an den LSB übermittelt werden. Alle Mitgliedsvereine sind verpflichtet, ihre Bestandserhebung ausschließlich über das LSB-Portal https://www.lsb-nds.net/ mitzuteilen. Für das Verfahren ist ein Intranetzugang notwendig. Erstmalig ist die Erfassung des 3. Geschlechts (“divers“) umgesetzt.

Übungsleiterbezuschussung, Fördergeld behalten

Ab dem 20.12.2022 bis spätestens zum 31.1.2023 ist durch die Vereine die Online-Bestätigung der ordnungsgemäßen Mittelverwendung der ÜL/T-Abrechnung für das Jahr 2022 vorzunehmen. Die Bestätigung für die ÜL/T-Abrechnung kann im Rahmen der Bestandserhebung oder unter dem Reiter „ÜL/T Bezuschussung“ im LSB-Intranet abgeben werden. „Sollte die Bestätigung bis spätestens zum 31.1.2023 nicht abgegeben sein, müssen wir die Fördermittel zurückfordern. Eine Verlängerung des Bestätigungszeitraums kommt nicht in Betracht“, betont der KSB.

Sportstättenbau-Förderung

Bei der Förderung von Baumaßnahmen im Sportstättenbau handelt es sich um eine Förderung des LSB. Die Antragstellung erfolgt über den KSB Peine. Über die „Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus“ des LSB werden grundsätzlich Baumaßnahmen von Sportvereinen gefördert, die mit der sportlichen Nutzung im Zusammenhang stehen (Sport-, Bewegungs- und Begegnungsräume). Anträge für das Förderjahr 2024 (Antragstellung in 2023) können nur über das LSB-Förderportal gestellt werden.

Runder Tisch „Boule/Pétanque“

Der KSB Peine bietet Sportvereinen am 2.3.2023 im Rahmen eines „Runden Tisches“ die Möglichkeit, sich gemeinsam mit Manfred Sundag und weiteren Verantwortlichen vom Niedersächsischen Pétanque-Verband über strukturelle, organisatorische, methodische und finanzielle Fragestellungen rund um die zukunftsweisende Trendsportart Boule/Pétanque auszutauschen. „Gemeinsam wollen wir mit verantwortlichen Ansprechpartnern aus schon bestehenden oder noch einzurichtenden Boulegruppen/Hobbygruppen in unseren Sportvereinen u. a. auch Fragestellungen nachgehen wie z. B. positive Mitgliederentwicklung durch Boule, kostengünstige Anlagen aufbauen, Einrichten eines Hobby-Spielbetriebs mit Freundschafts- und Vergleichsbegegnungen“, so der KSB.

Sportassistenten/innen-Ausbildung „Gesundheit & Bewegung“ – „Silberfüchse“

Innerhalb der „Sportregion KSB Hildesheim, KSB Peine, KSB Salzgitter“ bietet der KSB Peine zur Förderung gesunder Lebensstile vom 27. bis 31.3.2023 in Peine-Woltorf eine zielgruppenspezifische Sportassistenten/innen-Ausbildung „Gesundheit & Bewegung“ im Umfang von 32 Lerneinheiten an.

Aktiv und gesund älter werden durch „Gesundheit in Bewegung“

Im Rahmen eines Projektes veranstaltet der KSB Peine mit seinen Kooperationspartnern und Unterstützern (AOK und LSB Niedersachsen) einen integrativen und inklusiven Sporttag zum Thema „Gesundheit in Bewegung“ rund um die Sportanlage in Edemissen. „Bürger/innen, aktive Sportler/innen sowie Menschen die aktiv etwas für ihre Gesundheit tun möchten, haben hierbei die Möglichkeit, verschiedene Gesundheits- und Bewegungsangebote auszuprobieren und sich umfassend zum Thema Gesundheit und Bewegung zu informieren“, so der KSB. Der Sporttag findet am 25.3.2023 von 10 bis 15 Uhr statt und ist für alle kostenlos.

Frauen im Sport

Rund 120 Teilnehmende waren beim Pilotprojekt „8. Frauensporttag“ am 19.9.21 in Peine-Vöhrum dabei. Der 9. Frauensporttag findet am 24.9.2023 statt. Wie bereits in den vergangenen Jahren richtet der KSB Peine in Kooperation mit dem LSB Niedersachsen und der Gleichstellung des Landkreises Peine den Frauensporttag aus.

Aus-, Fort- und Weiterbildungen 2023

Im Jahr 2023 bietet die „Sportregion KSB Hildesheim, KSB Peine, KSB Salzgitter“ wieder ein Bildungsprogramm an. Eine kompakte Terminübersicht gibt es auf www.ksb-peine.de unter der Rubrik „Themen - Bildung (BI) - Bildungs-Maßnahmen 2023“.

„Hauptamt-ready“ – Engagement in Sportvereinen professionalisieren

Die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung sucht ehrenamtliche Vereine mit ambitionierten und engagierten Köpfen, die bereit sind, gemeinsam ihren Verein voranzubringen. Gemeinsam mit dem Start-up „Klubtalent“ möchte die Stiftung das Hauptamt in Sportvereinen etablieren. Ziel ist es, Vereinen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und gleichzeitig das Ehrenamt zu entlasten. Es werden Vereine bei der Umsetzung des Programms „Hauptamt-ready“ unterstützt, indem die Stiftung anteilige Kosten übernehmen kann. Noch bis zum 31.12.2022 kann sich für eine Förderung aus diesem Programm durch die Lotto-Sport-Stiftung beworben werden.

Betriebsferien der Geschäftsstelle und Personalveränderung

Die Geschäftsstelle des KSB Peine ist während der Weihnachtsferien von Freitag, 23.12., bis einschließlich Dienstag, 3.1.2023, geschlossen. Ab Mittwoch, 4.1.2023, steht das KSB-Geschäftsstellen-Team telefonisch wie folgt zur Verfügung: Montag bis Donnerstag, 9 bis 14 Uhr; Freitag, 8 bis 13 Uhr.

In der Geschäftsstelle wird es im kommenden Jahr eine personelle Veränderung geben, „da unsere langjährige und verdienstvolle Mitarbeiterin Frau Alexandra Fickert den KSB zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlassen wird“, so der KSB Peine. Das Verfahren zur Neubesetzung der Stelle laufe aktuell auf Hochtouren.

