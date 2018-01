Was die Seele ins Gesicht schreibt

Ein Kursus zum Thema Psycho-Physiognomik startet am Mittwoch, 31. Januar, im Seniorentreff Vechelde an der Hildesheimer Straße 82 in Vechelde. „Die Psycho-Physiognomik kann uns helfen praktische Menschenkenntnis zu erlangen, um uns selbst und unsere Mitmenschen besser zu verstehen“, heißt es in der...