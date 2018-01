CDU fordert Ortsumgehung für Groß Gleidingen

Die CDU im Gemeinderat Vechelde will die Verkehrssituation in Groß Gleidingen verbessern und fordert deshalb eine Ortsumgehung. Einen entsprechenden Antrag will die Fraktion in der nächsten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses der Gemeinde Vechelde stellen, teilte sie am Wochenende mit....