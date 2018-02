Bauarbeiten im Gange

Vechelde . Im Gange ist der Um- und Anbau des ehemaligen Wohnhauses „Hildesheimer Straße 44“ in Vechelde, das in diesem Sommer als Drei-Gruppen-Krippe in Betrieb gehen soll. Zurzeit findet ein Teilabriss des Gebäudes statt, in Kürze ist die Grundsteinlegung für den Anbau geplant. Die Gesamtkosten für diese...