Vallstedter Senioren besuchen Backtheater

Vallstedt . Die Senioren aus Vallstedt/Alvesse fahren am Mittwoch, 7. Februar, zum Backtheater in Walsrode. Abfahrt ist in Vallstedt um 9.40 Uhr bei der ehemaligen Gaststätte Wilke. Nach einem Grünkohlessen folgen in Walsrode die Unterhaltung mit dem Backmeister und das Faschingsprogramm „Bäckerkarneval“....