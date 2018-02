Vechelde Der Ortsverband Vechelde/Wendeburg der Bündnisgrünen lädt am Donnerstag, 22. Februar, um 19 Uhr in Benters Schlemmerdeel in Vechelde, Hildesheimer Straße 92, zur Mitgliederversammlung ein. Es werden unter anderem Veranstaltungen und Aktionen für dieses Jahr geplant, heißt es in einer Mitteilung.

