Kulturgemeinschaft lädt zum Bilderabend ein

Bettmar Die Kulturgemeinschaft Bettmar lädt am Samstag, 17. März, ein zum gemeinsamen Bilderabend in das Sportheim in Bettmar, Breite Straße 26a. Los geht es um 19 Uhr. Wie die Kulturgemeinschaft mitteilt, gibt es noch Essenskarten bei Schlachter Kirchner in Bettmar zu kaufen. Aber auch ohne Essen seien...