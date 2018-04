Tiguan streift Radfahrerin und setzt Fahrt fort

Sierße Die Polizei sucht hin Hinweise zu dem Fahrzeugführer. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der Ahornallee in Sierße.

Ein VW Tiguan Fahrer hat am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der Ahornallee in Sierße in Richtung Dungelbeck eine 25-jährige Radfahrerin aus Vechelde so dicht überholt, dass die 25-Jährige stürzte und sich verletzte. Wie die Polizei mitteilt, ist der Autofahrer weitergefahren, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Zu dem Auto ist bekannt, dass es sich um einen schwarzen VW Tiguan aus der neusten Baureihe handelt, teilt die Polizei mit. Die Beamten suchen nun den Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin und Zeugen, die Hinweise zu der Person haben könnten. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter Tel: (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen.