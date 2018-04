Einbrecher stehlen Münzen aus einem Einfamilienhaus

Vechelde Unbekannte Täter sind am Montag, 23. April, zwischen 19 bis 23 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Edelhof in Vechelde eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben sie zahlreiche Behältnisse durchsucht und Münzen gestohlen. Der Wert der Münzen kann nicht angegeben werden.