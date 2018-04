„Auf der Suche nach einem Nahversorger“

Was macht die Ortschaften in der Gemeinde Vechelde lebenswert? Was lässt sich noch verbessern? In einer neuen Serie unserer Zeitung befragt Mitarbeiter Torben Ritzinger in loser Folge die Ortsbürgermeister der Gemeinde – diesmal den Wedtlenstedter Ortsbürgermeister Dr. Helmut Doll (SPD). ...