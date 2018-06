„In Bettmar ist immer etwas los“

Sie ist so etwas wie das Gesicht der Kulturgemeinschaft Bettmar: Birgit Jansen. Doch im Herbst gibt sie nach zehn Jahren als Vorsitzende ihr Amt ab. Beim Ortschaftsabend unserer Zeitung am morgigen Mittwoch in Bettmar steht Birgit Jansen Rede und Antwort – und wirbt für ihren Verein. Entstanden ist die Kulturgemeinschaft 1974 aus der Volksfestgemeinschaft, seitdem gehört Birgit Jansen der...