50 Besucher diskutieren über den Umbau der Ortsdurchfahrt

Angenehme Sommertemperaturen in einer lauschigen Umgebung: Beim Ortschaftsabend unserer Zeitung am Mittwoch im Garten am Hofladen Wiedemann in Bettmar haben rund 50 Besucher nette Stunden verbracht. Birgit Jansen berichtete als Vorsitzende über die Aktivitäten der Kulturgemeinschaft und kündigte...