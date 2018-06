Gemeinde führt neue Kirchenvorstände ein

Denstorf Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Denstorf mit Klein Gleidingen und Groß Gleidingen verabschiedet die alten Kirchenvorstände und führt die neuen Kirchenvorstände am Sonntag, 10. Juni, ein. Der festliche Gottesdienst in der Sankt-Johannes-Kirche in Denstorf beginnt um 9.30 Uhr. Der...