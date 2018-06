Schüler sind bei „Klasse! Wir singen“ dabei

„Morning has broken“, „Die Gedanken sind frei“ – diese und viele weitere Lieder erklangen in der VW-Halle in Braunschweig bei „Klasse! Wir singen“. Mit dabei waren auch die Jahrgänge 5 und 6 der Albert-Schweitzer-Hauptschule aus Vechelde. Unter der Leitung von Domkantor Gerd-Peter Münden sangen die...