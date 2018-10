33 Frauen treten für die Gesellschaft ein

Ein ganzes Jahrhundert Frauenhilfe Groß Gleidingen – das ist ein seltenes Jubiläum, es ist ein Beispiel für herausragendes ehrenamtliches Engagement über Generationen hinweg. Vor diesem Hintergrund wurde das Jubiläum am Sonntag in einem besonderen Rahmen gefeiert – im Gottesdienst in der Kirche von Groß Gleidingen. Pastor Johannes Büscher widmete seine Predigt der Frauenhilfe. Für die 33 Frauen, die in der Frauenhilfe heute aktiv...