In diesem neuen Flachbau an der Bodelschwinghstraße im Vechelder Einkaufszentrum ist neuerdings Aldi untergebracht.

Aldi in Vechelde eröffnet in einem größeren Neubau

. Der Zeitplan ist eingehalten, nächste Woche ist die Eröffnung: Am Montag, 29. Oktober, lädt Aldi die Bevölkerung in seine neu gebaute Filiale an der Bodelschwinghstraße in Vechelde ein – in fünf Monaten hat die Supermarktkette dieses Gebäude hochgezogen.

„Unser Standort in Vechelde hat sich etabliert“, hebt Aldi-Sprecher Manuel Sentker hervor. Bundesweit modernisiert der Konzern sein Filialnetz – als Stichworte nennt Sentker unter anderem: eine „helle freundliche Einkaufsatmosphäre“ schaffen mit viel Licht und Farbe sowie mehr Frischeprodukte anbieten. Sentker zufolge ist es keine Frage gewesen, dass auch der Vechelder Aldi entsprechend gestaltet werden muss: Das alte Gebäude ließ das Unternehmen komplett abreißen, auf der gleichen Fläche steht nun der größere Neubau. Aus 900 Quadratmetern Verkaufsfläche seien 1200 Quadratmeter geworden, setzt der Sprecher hinzu. Auch wenn Aldi keine Angaben zu der Investitionshöhe macht, dürfte es sich sicherlich um eine Millionensumme handeln.

Was den Zeitplan anbelangt, räumt Sentker ein: „Bei den Bauarbeiten ist uns der sehr regenarme Sommer entgegengekommen.“ Ende Mai sei mit dem Abriss begonnen worden, nun stünden nur noch Restarbeiten vor der Neueröffnung am Montag an. Während der fünfmonatigen Bauphase waren dem Sprecher zufolge alle Vechelder Aldi-Mitarbeiter – es sind 12 bis 16 – in umliegenden Aldi-Filialen beschäftigt. „Ab Montag arbeiten in Vechelde dann wieder alle bisher bekannten Kollegen“, blickt Sentker voraus. Auch anderswo im Kreisgebiet gibt es nun modernisierte Aldi-Filialen – unter anderem in Peine-Telgte und Groß Ilsede.

„Wir haben in unseren Einkaufszentrum in Vechelde ein großes Angebot – und das bei weitem nicht nur im Lebensmittelbereich“, freut sich der Vechelder Bürgermeister Ralf Werner. Er verweist dabei nicht nur auf die Supermärkte Aldi, Rewe, Penny und Lidl in dem Einkaufszentrum, sondern auch auf andere Geschäfte von Tedi bis zum Raiffeisenmarkt. Werner zufolge zeigt sich die Attraktivität des Einkaufszentrums auch daran, dass dort nicht nur Menschen aus der Gemeinde Vechelde einkaufen, sondern auch aus Nachbarkommunen.

Am Montag, 29. Oktober, eröffnet Aldi seine Filiale in Vechelde, Bodelschwinghstraße, neu um 8 Uhr: Dazu gibt es ein Gewinnspiel und Aktionen für die Kunden.