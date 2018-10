Bibeltag der Vechelder Propsteijugend: Jan-Cedric Maussang und Sahra Pahlmann halfen den Kindern an der Apfelpresse.

Essinghausen Der Vechelder Propsteijugenddienst veranstaltet in Essinghausen einen Bibeltag mit spannenden Aktionen.

Biblische Geschichte an der Apfelpresse

. Spiel, Spaß und Spannung erlebten die 20 Mädchen und Jungen, die am Wochenende an den Bibeltagen der Propstei Vechelde im Gemeindehaus Essinghausen teilnahmen. Unter der Leitung des Diakon Heiko Grütter-Tappe und Diakonin Heidi Michaelsen erlebten die Kids abwechslungsreiche Stunden. Unterstützt wurden die Diakone von zehn Konfirmanden als Teamer.

„Wir wollen in der Region die Kinderkirche unterstützen, in Essinghausen gibt es kaum die Kinderkirche“, erklärte Grütter-Tappe, der sich mit dem Team eine Menge hat einfallen lassen, um zum Gelingen der Bibeltage beizutragen. Dazu gehörten die Stationen Apfelpresse sowie Spiel- und Bastelgruppe. Die Kids wechselten die Stationen im Rahmen der Aktion. Und zum Mittagessen gab es leckere Bratäpfel mit Vanillesoße.

Viel Freude bereitete den Kids das Basteln von Sturmwindgläsern. Dazu gab es die biblische Geschichte von der Sturmstillung Jesu. „Die Geschichten sollen so übersetzt werden, dass Kinder sie verstehen. Sie sollen kindgerecht aufgearbeitet werden, wie sie im normalen Sonntagsgottesdienst nicht stattfinden“, sagte der Diakon. Es wurde auch ein kleines Theaterstück aufgeführt über die Sturmstillung (fünf Teamer).

Zudem gab es Gruppenerfahrung auf spielerischer Ebene, um Gemeinschaft und Teamgeist zu erfahren, was laut Grütter-Tappe zu selten in unserer Gesellschaft geschehe. Denn zu viele Kinder seien von der Medienflut beeinflusst und beschäftigten sich nur mit ihrem Smartphone und Computer. Deshalb sei es wichtig, in der Gruppe Teamspirit zu erfahren.

Die nächste Station steht auch schon fest. In Sophiental will man auf die Suche nach Weihnachten gehen. Termin ist der 8. Dezember. Anmeldungen sind bei der Jugendpropstei in Wahle unter 05302/1012 möglich.