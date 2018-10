Glasfaserausbau in Vechelde: Zwei Firmen kämpfen um Zuschlag

. Die Versorgung der Gemeinde mit Highspeed-Internet (Glasfaser) – sie ist ein heiß umkämpftes Geschäftsgebiet. Zwei Privatunternehmen – die „Deutsche Glasfaser“ mit Sitz in Borken (Nordrhein-Westfalen) und die htp aus Hannover – bemühen sich um dieses Millionengeschäft.

Wobei die „Deutsche Glasfaser“ derzeit die Nase vorne zu haben scheint. „Wir werden das Glasfaser in der Gemeinde Vechelde aber nur verlegen, wenn insgesamt mindestens 40 Prozent der Haushalte das per Vertrag auch wollen“, unterstreicht Dennis Slobodian, Pressesprecher der „Deutschen Glasfaser“. Bis einschließlich Samstag, 8. Dezember, als Stichtag läuft noch die Frist – dann entscheidet sich, ob das Unternehmen im Ostkreis aktiv wird. „Zurzeit liegen wir bei 24 Prozent“, teilt Slobodian mit. Es sehe also „ziemlich gut“, was die 40 Prozent anbelange, denn: „Erfahrungsgemäß wird in den letzten Wochen bis zum Stichtag noch mal alles mobilisiert – in der Regel erreichen wir dann auch die 40 Prozent“.

Für den Fall hat die „Deutsche Glasfaser“ bereits einen Zeitplan im Kopf: Nach dem Stichtag beginne die etwa sechswöchige Bauplanungsphase, so dass „wir – je nach Witterung – spätestens im Frühjahr des nächsten Jahres mit den Bauarbeiten beginnen“. Die Bauzeit beträgt dem Sprecher zufolge etwa ein Jahr, so dass bis Frühjahr/Sommer 2020 die Glasfaseranschlüsse im gesamten Gemeindegebiet verlegt sein müssten. Zudem hat die „Deutsche Glasfaser“ die Preise bereits festgelegt für die Nutzung der Glasfaser (200, 400 und 600 Megabits pro Sekunde und ein Gigabit pro Sekunde) – diese Ausgaben erhöhen sich allerdings jeweils nach einem Jahr. Zwölf Millionen Euro will das Unternehmen nach eigener Aussage in die Gemeinde investieren.

htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann verdeutlicht allerdings, auch sein Unternehmen wolle in der Gemeinde Vechelde Glasfaser verlegen (Slogan: „htp-Glasfaser-Offensive“). Allerdings wird das Unternehmen den Ausbau in der Ostkreiskommune erst später vollbracht haben – „in vier, fünf Jahren“, sagt Heitmann.

Nach eigenem Bekunden hat htp Kunden in der Gemeinde angeschrieben zum Thema Glasfaser. „Wir haben versprochen, dass wir in der Gemeinde Glasfaser verlegen, wenn es vorher kein anderer getan hat – dabei bleibt es“, benennt Heitmann den Zweck der Schreiben. Sollte also die „Deutsche Glasfaser“ schon jetzt aktiv werden, werde htp die Finger vom Glasfaser lassen. Und weiter: „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir ganz bewusst darauf verzichtet, konkrete Preise für die Glasfasernutzung zu nennen“, so der Geschäftsführer. Das werde aber nachgeholt, wenn htp doch noch in dieses Geschäft einsteigen sollte. Bislang hat htp nach eigener Darstellung zwei Millionen Euro in das Internet in der Gemeinde gesteckt. „Wir waren ein zuverlässiger Partner, aber das wird nicht honoriert“, stellt htp-Geschäftsführer Heitmann enttäuscht fest.

Denn die Gemeinde Vechelde kooperiert mit der „Deutschen Glasfaser“. „Das einzige konkrete Angebot, das wir zum Glaserfaser-Ausbau in der Gemeinde erhalten haben, stammt von der ,Deutschen Glasfaser’“, begründet Bürgermeister Ralf Werner diesen Schritt: „Ein Angebot von htp liegt uns nicht vor – trotz der Gespräche mit dem Unternehmen im Sommer.“ Die Gemeinde gestattet der „Deutschen Glasfaser“, Werbebanner aufzustellen und gemeindeeigene/öffentliche Flächen für den Ausbau in Anspruch zu nehmen, sagt Werner.

Auch diejenigen, die sich nicht bis zum 8. Dezember entscheiden, werde die „Deutsche Glasfaser“ bei Erreichen der 40 Prozent später noch anschließen – allerdings wohl nicht mehr kostenlos, wie bei einem Vertrag vor dem Stichtag. „Sie müssen sehr wahrscheinlich etwas zugeben“, meint Slobodian. Den Vorteil der Glasfaser beschreibt er so: „Bei dieser Technologie hängen nicht viele Abnehmer an einer Leitung und der letzte hat Schwierigkeiten mit dem Internet – hier hat jeder Kunde seine eigene Faser mit immer gleichbleibendem Tempo.“

Außer in der Gemeinde Vechelde bemüht sich die „Deutsche Glasfaser“ in den Gemeinde Hohenhameln und Edemissen um den Glasfaser-Ausbau.

Unabhängig von den Privatunternehmen, die ohne staatliche Förderung den Ausbau vornehmen, werden die „weißen Flecken“ (keine 30 Megabits pro Sekunde) mit staatlichen Geldern Glasfaser erhalten: In der Gemeinde Vechelde sind das Fürstenau und Alvesse – es soll laut Telekom nächstes Jahr losgehen.

: