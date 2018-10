Grunderwerb für Wierther Kita-Erweiterung

Die Kita in Wierthe wird erweitert: Dafür hat die Politik nun den Grunderwerb abgesegnet.

. Grund zum Feiern gibt es in der Begegnungs- und Ausstellungsstätte „ZeitRäume“ in Bodenstedt: Der frühere Kuhstall dieses denkmalgeschützten Drei-Seiten-Hofs dient nach dem Abschluss der Umbauarbeiten als Veranstaltungsraum. Am Dienstag, 20. November, feiert die Gemeinde Vechelde die Eröffnung der Einrichtung mit geladenen Gästen.

Mit der Umgestaltung des Stalls sind dort nun Seminare und andere Veranstaltungen möglich: Genutzt werde kann der Raum beispielsweise von Schulklassen, die sich in den „ZeitRäumen“ mit der Geschichte unserer Region in den vergangenen rund 140 Jahren befassen wollen.

Als Gesamtkosten für den Umbau hat die Rathausverwaltung rund 360 000 Euro eingeplant: Der Gemeindeanteil sollte 80 000 Euro betragen, den Rest soll es als Zuschuss von der Europäischen Union (EU) geben (Leader-Programm). Im vergangenen Jahr ist mit der Umgestaltung begonnen worden.

Der Ausbau zum Veranstaltungs- und Seminarraum, so lautet die Überzeugung des Vereins „ZeitRäume“, werde die Hofstelle aufwerten und die Nutzung der Zeiträume nicht nur durch diese Vereinigung nachhaltig verbessern.

Ein weiterer Schritt vollbracht ist bei der Erweiterung der Kindertagesstätte (Kita) in Wierthe: Der Vechelder Verwaltungsausschuss (VA) hat den für die Vergrößerung notwendigen Grunderwerb durch die Gemeinde beschlossen. Bei der Erweiterungsfläche handelt es sich um einen Teil der bisherigen Tennisanlage (Tennisplätze/Vereinsheim): Der Verein löst sich an nach der abgelaufenen Saison auf. Nach den Planungen wird die Kita (derzeit zwei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe) um je eine weitere Kindergarten- und Krippengruppe erweitert. Erforderlich ist dafür zumindest ein sechsstelliger Euro-Betrag. Spätestens 2020 soll die Inbetriebnahme stattfinden.

Auf dem anderen Teil der Tennisanlage möchte ein Privatinvestor eine Wohnbebauung vornehmen.