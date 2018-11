Das Duo „Lady Sunshine & Mister Moon“ – also Oliver Timpe und Elisabeth Heller – tritt im November wieder im Peiner Forum auf.

Schwelgen in Erinnerung an Capri Fischer und Lili Marleen

. Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer, dunkler und irgendwie auch ungemütlicher. Aber das alles ist kein Grund, um Trübsal zu blasen, denn: Das Ensemble „Lady Sunshine & Mister Moon“ will zusammen mit seinem „Guten-Morgen-Orchester“ wieder für beste Laune im Peiner Forum sorgen. „Lady Sunshine & Mister Moon“ – das sind der gebürtige Vechelder Oliver Timpe und die Österreicherin Elisabeth Heller (beide Mitte 30). Timpe, der seit 2009 mit seiner Partnerin in dem Alpenland wohnt, sagt über sich mit einem Schmunzeln: „Ich bin in Österreich nur ein Zugereister, aber mittlerweile – Gott sei Dank – ein herzlichst aufgenommener Vechelder im Exil.“

„Kann denn Schlager Sünde sein?“: So nennen die beiden Musical-Darsteller ihre neue Revue über die „heile Welt des deutschsprachigen Schlagers von damals“ – im Peiner Forum dargeboten mit Kostümwechseln, Zaubertricks und Choreographien. Die beiden „Multitalente erster Güte“ (Donaukurier) interpretieren Schlager von der „Reeperbahn“ bis zu den „Capri Fischern“, steppen und jonglieren für den „Bel Ami“ genauso wie für den „schönen, fremden Mann“ und treffen auf alte Bekannte wie „Lili Marleen“ oder „Zwei kleine Italiener“. Zwischen den größten Gassenhauern der 1920er- bis zu den frühen 1960er-Jahre erklingt auch so manche Rarität und Skurrilität aus der UFA- und Schlagerplattenkiste. „Ein Mitsingen ist höchstgradig erwünscht“, muntern die beiden Schlagersänger das Publikum zum Mitmachen auf.

Wobei Elisabeth Heller feststellen muss: „Der deutschsprachige Schlager – so, wie wir ihn spielen – kann ganz schön sündig sein.“ Denn „Lady Sunshine & Mister Moon“ interpretieren hauptsächlich Schlager aus der „guten, alten Zeit“ – und da gehe es hier und da schon ganz schön frivol zu; als Beispiele nennt sie Textzeilen wie „Veronika, der Spargel“ oder „Frauen brauchen immer einen Hausfreund“.

Oliver Timpe ergänzt: „Für uns ist Schlager nicht gleich Schlager.“ Die Lieder, die sie sängen, seien „noch echte Gassenhauer“ – von Lili Marleen bis zu den Evergreens von Peter Alexander. „Nicht nur Peter Alexander, auch Caterina Valente und Connie Froboess haben ihre Rollen in den Musikfilmen immer mit einem gewissen Augenzwinkern gespielt“, erinnert Timpe: „Sie haben das Leben und vor allem sich selber niemals zu ernst genommen – das lieben und leben wir auf und abseits der Bühne.“ Stars wie Peter Alexander, Marlene Dietrich und Zara Leander seien allerdings einmalig gewesen. „Wir können diese Lieder nur nehmen und probieren, unsere eigene Interpretation daraus zu machen“, stellt der Vechelder fest: „Das heißt für uns aber nicht, einfach einen Technobeat unter jedes Lied zu legen, sondern vielmehr, andere Wege der Neuinterpretation zu beschreiten.“

Elisabeth Heller beschreibt den Anspruch des Duos: „Wir wollen einen Abend in einer heilen Welt herbeizaubern – das ist uns viel wichtiger als eine Imitation von irgendjemand.“ Eine Kopie könne schließlich nie so gut sein wie das Original. Bei den Auftritten in Deutschland hat sie festgestellt: „Der Wiener Schmäh ist außerhalb von Österreich beliebter als bei uns daheim.“

Das Duo „Lady Sunshine & Mister Moon“ tritt am Mittwoch, 21. November, ab 19.30 Uhr auf im Forum in Peine, Winkel 30. Karten gibt es beim Kulturring in Peine, Winkel 30, unter Telefon (05171) 15666, unter Fax (05171) 48062 oder unter

ticket@kulturring-peine.de per Mail.