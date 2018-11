Vechelder Spendenprojekt – Klassenräume in Indien

. Weiter, weiter, immer weiter: Kaum ist auch das zweite Spendenprojekt in der katholischen Pfarrei in Chapar in Nordostindien abgeschlossen, bitten Pater Sabukuttan Francis und der Vechelder Adolf Bialas um finanzielle Unterstützung für das dritte Vorhaben: den Bau von zwölf Klassenzimmer auf dem Internatsgelände dieser Pfarrei.

Die Zahl der Kinder in dem Internat ist stark angestiegen. „Zurzeit sind es mehr als 900 Mädchen und Jungen“, schildert Francis, katholischer Pfarrer in Vechelde, Wendeburg sowie Braunschweig-Lehndorf und geboren in Indien. Dieser Trend sei sehr erfreulich, zeige er doch, dass „in Nordostindien immer mehr Kinder zur Schule gehen“, also in den wichtigen Genuss von Bildung kommen. Die Folge ist aber: Das Schulgebäude ist zu klein geworden, erforderlich ist ein Neubau.

„Die Bauarbeiten an dem Gebäuden mit drei Stockwerken haben bereits begonnen“, weiß Francis zu berichten. Im Erdgeschoss sind Büro- und Fachräume (etwa ein Labor) vorgesehen, in den beiden Stockwerken darüber jeweils sechs Klassenräume. Im nächsten Jahr bereits, blickt der Geistliche voraus, soll der Neubau in Massivbauweise bereits bezugsfertig sein.

Also wollen Francis und Bialas beim Einsammeln der Spenden aufs Tempo drücken: Ungefähr 5000 Euro kostet der Bau eines Klassenraums – bei zwölf Räumen wären also 60 000 Euro das Ziel. „Für eine vergleichsweise überschaubare Summe lässt sich in Indien enorm viel bewegen“, macht Bialas, Diplomingenieur im Ruhestand, deutlich und erhofft sich mit dieser Aussage eine Motivation für die Geldgeber. Und er lobt die weitsichtige Planung: „Der Neubau ist so angelegt, dass immer noch Stockwerke draufgesetzt werden können – falls die Schülerzahlen weiter steigen.“

Zuletzt sind bereits zwei Projekte des Internats der Pfarrei Chapar mit Hilfe von Spenden verwirklicht worden: Für den Bau eines Jungenwohnheims hat die Kirchengemeinde Vechelde, Wendeburg, Lehndorf 60 000 Euro beigesteuert, für die Errichtung einer Kirche/eines Mehrzweckgebäudes (Aula) waren es 42 500 Euro (wir berichteten).

Wie in der Vergangenheit, handelt es sich auch bei dem Vorhaben Klassenräume um eine offizielle Spendenaktion der katholischen Kirchengemeinde Vechelde, Wendeburg, Lehndorf: Sie stellt die Spendenbescheide aus, so dass die eingegangenen Gelder von der Steuer absetzbar sind. Auskunft zu der Aktion gibt Adolf Bialas, Telefon (05302) 1388 oder 9172067 sowie unter helga.bialas@htp-tel.de per Mail. Spenden für die „Hilfsaktion Nordostindien“ können auch bei der Volksbank in Vechelde eingezahlt werden: IBAN DE51270925553517492703; BIC GENODEF1WFV.