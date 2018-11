Mutierte Monster und die erste Liebe in Vechelde

Die Darsteller in dem Film „Zurück in die Vergangenheit“.

. Jugendliche als Schauspieler vor der Kamera, Jugendliche als Regisseure hinter der Kamera: Okay, der Traum von einer Hollywood-Karriere ist vielleicht nicht in jedem Fall realistisch – aber wer weiß? Bei den Filmtagen ab Sonntag im Kinder- und Jugendzentrum (KJZ) Treff in Vechelde ist auf alle Fälle Spannung angesagt und Spaß – wahrscheinlich mehr noch als in Hollywood.

„Mutierte Monster greifen an, ,Männer’ werden zu ,Weicheiern’, strahlende Helden verkloppen den Bösewicht, und die Erde fliegt in die Luft“: So beschreibt Jugendpfleger Johannes Zimmermann den „Vechelder Kinonovember“, als das „Kino zum Anfassen“ im Treff.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr präsentieren die Jugendpflege und der Verein Filmwerkstatt Vechelde die Filmtage. Auch in diesem Jahr sind vier abendfüllende Spielfilme zustande gekommen. „Im ersten Halbjahr und in den Sommerferien haben die Kinder und Jugendlichen in Vechelde die Spielfilme gedreht“, führt Zimmermann aus. Die Streifen zeigten, wie die Mädchen und Jungen „im Umgang mit Video und Film zu Selbstbestimmung und Kreativität gelangen können“.

Die Teilnehmer haben bewiesen, dass sie mit der Kamera und allem was dazugehört umgehen können. Und sie haben in verschiedenen Gruppen mit viel Engagement und Fantasie ihre eigenen Filme gestaltet. Gezeigt werden bei den Filmtagen:

• die erste Premiere: „Die Zauberschule & das geheimnisvolle Buch“. Verborgen hinter den Schatten der realen Welt, liegt eine Zauberschule. Die Schüler üben sich in der Kunst der Magie, und alles läuft gut, bis ein neuer Lehrer in ihr Leben tritt. Mit einem Schlag verändern sich einige Kinder und das Böse scheint an Macht zu gewinnen. Ob die restlichen Kinder ihre Mitschüler retten können, und welches Geheimnis hinter dem Lehrer steckt, erfahrt ihr in dem Film.

• die zweite Premiere: „Zurück in die Vergangenheit“. Es ist das Jahr 2040: Die Erde ist heruntergekommen und besteht nur noch aus verarmten Distrikten. Vechelde liegt im Distrikt vier in Europike (ehemals Deutschland). Die Zeitverwaltung Europike lässt den Supergubbies (Kinder) wenig Spielraum. Wohin auch? – alle sozialen Einrichtungen, auch das ehemalige Jugendzentrum, sind inzwischen geschlossen und verwaist. Einige Kids sind dennoch neugierig. Was sie nicht ahnen: In diesem Haus ist noch Leben, und jeder Schritt der Kids wird beobachtet. Dieser spannende Science-Fiktion-Spielfilm entstand in diesem Jahr in den Sommerferien.

Diese beiden Filme werden am Sonntag, 11. November, ab 15 Uhr und am Dienstag, 13. November, ab 16 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum Treff in Vechelde, Am Windmühlenberg 1a, gezeigt: Für Kinder ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen einen Euro.

• die dritte Premiere: „Wenn der Himmel uns auf den Kopf fällt.“ Die Osterferien sind vorbei, und eine Clique Vechelder Jugendliche fiebert mit Spannung den Sommerferien entgegen. Bis dahin ergeben sich aber schwerwiegende Probleme: Ein Junge trinkt zunehmend mehr Alkohol, ein Mädchen fühlt sich in ihrem Körper unwohl, und ein weiteres Mädchen wird von ihrem Vater unter Leistungsdruck gesetzt. Ein plötzliches und unerwartetes Ereignis ändert dann alles. Dieses spannende Teeny-Drama behandelt die Lebenswelt von Jugendlichen – spannend und ungeschönt.

• die vierte Premiere: „Küssen (nicht) verboten oder ,Meine erste Liebe’.“ Um die Liebe kommt keiner herum – auch nicht Sophie, die sich mit ihren 13 Jahren erfrischend-naiv und zugleich kindlich-ernst Gedanken über die Liebe macht. Mindestens ein erster Kuss muss sein. Mit ihrem Bruder und ihren Freundinnen kann sie auch nicht viel anfangen. Zum Glück läuft ihr Karsten über den Weg. Mal unbekümmert, mal vorwitzig, mal gekränkt und wütend, mal voller Angst zeigt Sophie, dass es nicht immer einfach mit der ersten Liebe ist. Und wenn ein dickköpfig aufgewecktes Teenie-Mädchen klare Vorstellungen auf den Ablauf eines Flirt-Dates hat, ist gefühlsbedingtes Chaos vorprogrammiert. Ein kleiner lustiger Film über die Irrungen und Wirrungen vor dem ersten Kuss…

Diese beiden Filme werden am Sonntag, 11. November, ab 17 Uhr und am Mittwoch, 14. November, ab 16 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum Treff in Vechelde gezeigt. Für Teenies ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen einen Euro.