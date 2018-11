Geld erbeten in Bodenstedt für Radweg und Wohnbaugebiete

. Ein Wechsel steht bei der Heimatpflege in Köchingen an: Nach 25 Jahren gibt Günther Kluge im nächsten Jahr am 31. Januar sein Amt als Ortsheimatpfleger aus Altersgründen auf. Für ihn soll Jörg Kopaniarz neuer (ehrenamtlicher) Heimatpfleger in Köchingen werden – der Ortsrat...