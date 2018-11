Vechelder Straßenfest – Radio38 sorgt für Stimmung

. Ist denn schon wieder Weihnachten? Noch nicht ganz, aber es ist wieder das Vechelder Straßenfest – und zwar am Samstag.

Auch mit der 34. Auflage bietet dieses traditionelle vorweihnachtliche Event, das längst fest im Veranstaltungskalender der Gemeinde vermerkt ist, viel Altbekanntes – und damit Bewährtes. Doch es gibt diesmal auch eine Neuerung: Die Vechelder Werbegemeinschaft als Veranstalterin ist erstmals eine Kooperation mit Radio38 eingegangen. „Die Besucher des Straßenfestes erwartet somit die Radio38-Bühne in der Taubenstraße mit den Partyboys um Morgenshow-Moderator und Programmdirektor Sascha Polzin“, verspricht Armin Obermeier, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, Party-Stimmung: „Das Team heizt den Gästen mit Gassenhauern aus den 1990er-Jahren richtig ein.“

In diesem Jahr werden die Besucher – Tausende sind zu erwarten – wieder eine ganz besondere Situation genießen können: Die Hildesheimer Straße, auf der normalerweise bis zu 8000 Autofahrer täglich unterwegs sind, ist genauso für den Verkehr gesperrt wie die Taubenstraße – beide Straßen gehören am Samstag den Fußgängern, die dort entspannt bummeln und bei adventlichen Flair in den Geschäften einkaufen können. „Wir als Werbegemeinschaft wollen auf die Angebote in unseren Geschäften aufmerksam machen“, beschreibt Obermeier: „Damit unsere ausgezeichnete Infrastruktur in Vechelde bestehen bleibt, ist es wichtig, das vorhandene Angebot zu nutzen.“

Für Essen und Trinken ist an den Ständen gesorgt, doch das Straßenfest bietet – als Ereignis für die ganze Familien – mehr: Das Technische Hilfswerk (THW) Peine und die Freiwillige Feuerwehr Vechelde präsentieren eine Fahrzeugschau; die Kindereisenbahn fährt durch Vechelde; ein Karussell steht bereit; Kinder können sich schminken lassen – alles kostenlos. Auch der Weihnachtsmann schaut vorbei.

Zum festen Bestandteil des Straßenfestes ist der Adventsmarkt vor der evangelischen Kirche geworden, der mit besonderer Atmosphäre und balladischer Live-Musik zum Verweilen anregt. „Noch sind für den Adventsmarkt einige wenige Stände frei“, teilt das evangelische Familienzentrum Vechelde mit. Wer Lust und Zeit hat, auf dem Kirchrasen rund um die Kirche dabei zu sein, um Gebasteltes oder Ähnliches zu verkaufen, melde sich im Familienzentrum Vechelde. Anmeldung oder Fragen bei Beate Heine, Telefon (05302) 6521 oder unter buero@familienzentrum-vechelde.de per Mail. Der Förderverein der Grundschule Vechelde verkauft beim Adventsmarkt Kekse und Weihnachtskarten; die Erlöse aus den Verkäufen kommen der Grundschule Vechelde und der Außenstelle Bettmar/Sierße zugute.

Im Bereich Hildesheimer Straße/Taubenstraße in Vechelde beginnt am Samstag, 1. Dezember, um 14 Uhr. Die Geschäfte an beiden Straßen haben bis 19 Uhr geöffnet und bieten viele Überraschungen und Rabattaktionen.

Auf der Aktionsbühne in der Taubenstraße ist von 17 bis 22 Uhr Stimmung angesagt.

Der Adventsmarkt auf dem Platz rund um die evangelischen Kirche in Vechelde bietet am Samstag ab 14 Uhr viele Basteleien, Leckereien und eine Cafeteria. Für Musik sorgt Jez King aus Vechelde. Ab 15 Uhr ist eine Bürgersprechstunde im Vechelder Rathaus bei Bürgermeister Ralf Werner.

Taubenstraße und Teile der Hildesheimer Straße sind an dem Samstag von 12 bis 22 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.