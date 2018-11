Mehr Tempokontrollen wünscht sich ein Leser am Vechelader Weg in Wahle – der Landkreis Peine sieht das nicht als erforderlich an.

Landkreis: Kaum Raser am Vechelader Weg in Wahle

. Erneut geht es um den Vechelader Weg in Wahle, wieder um Raserei: „Ein weißer PKW fuhr ganz knapp an mir vorbei, der Fahrer war mit seinem Handy beschäftigt“, beklagt sich ein Leser auf unserem Internetportal Alarm38 über eine für ihn „gefährliche Situation“.

Der Vechelader Weg befindet sich in einer Temp-30-Zone und darf nur mit Fahrzeugen bis zu 3,5 Tonnen/mit Linienbussen befahren werden. „Daran hält sich keiner“, ärgert sich der Leser. Er würde sich über verstärkte Tempokontrollen freuen, denn: Am Vechelader Weg befindet sich eine Kindertagesstätte, im Neubaugebiet „In den Kühlackern“ ist eine zweite geplant. Nebenbei: Schwellen auf dem Vechelader Weg am Ortsausgang Richtung Vechelade sollen Raser abschrecken. „Gut wären auch Alkoholkontrollen der Autofahrer“, meint der Leser.

Der Landkreis Peine veranlasst an Strecken, auf denen es vermeintlich häufig zu Tempo-Überschreitungen kommt, Messungen mit dem Seitenradarmessgerät. „Es zeichnet eine Woche lang 24 Stunden am Tag anonym die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge in beide Fahrtrichtungen auf“, informiert Kreissprecher Fabian Laaß. Im Juni dieses Jahres habe die Messung am Vechelader Weg stattgefunden: „Die Ergebnisse waren aber völlig unauffällig.“ mey