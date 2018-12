Lachsalven in Groß Gleidingen für witzige Dialoge

. Premierenvorstellung am Freitagabend für „Die Stepphühner“ aufgeführt von der der Theatergruppe des Sportvereins Rot-Weiß Groß Gleidingen im Vereinsheim des Ortes. Für das Publikum hieß das: „Achtung, die Lachmuskeln werden besonders beansprucht.“

Die Theatergruppe des Vereins besteht aus acht Schauspielerinnen und die spielen ihre Rollen mit Bravour. In der Geschichte der Stepphühner – eine Komödie in drei Akten von Bernd Sperling – geht es um eine nicht ganz seriöse Partnervermittlung, eine Pension mit einem angestellten Gigolo, der die Frauenherzen Widerwillen erobert, um einen heiratswilligen Kandidaten, der insgeheim ein Müttersöhnchen ist und um drei recht eigenwillige Freundinnen, die ein gemeinsames Hobby den Stepptanz haben und gemeinsam eine Reise unternehmen.

Die Stepphühner werden gespielt von Ingelore Tischer als Leocadia, die verwitwet ist. Ihre beiden Männer starben jeweils an einem Stromschlag. Birgit Schreiber in der Rolle der Wiebke, einer Feministin, die oberflächlich betrachtet Männer verachtet, aber insgeheim eine Leidenschaft für sie hat. Dorle (Edeltraud Vogler) ist die weltfremde und naive Freundin, die das Trio komplett macht. Kristina Ebeling überzeugt in ihrer Rolle als Gigolo und erobert unbeabsichtigt die Damenherzen im Sturm. Als Heiratskandidat Guido überzeugt Julia Ebeling, Karoline Brand spielt die Pensionswirtin Agnes, deren Schwester Gila (Nadine Vogler) eine nicht besonders gut florierende Partnervermittlung betreibt.

Und als Arzt ist in der Komödie tritt Helga Hamann (84) als Landarzt vom Wörtersee auf. Regie führen Karoline Brand, Nadine Vogler, Souffleuse ist Sabine Ebeling und für die Maske ist Petra Lehmann verantwortlich. Mit lockeren Sprüchen „Wie ein Mann ist nur einen Euro wert, wenn er den Einkaufwagen schiebt“ oder „Ich bin die Mariacron, der Frauenbewegung“, bringen die Schauspielerinnen den Saal zum Beben. Es ist ein wahrer Schlagabtausch von witzigen Dialogen. Der Heiratskandidat, der einzige, der Partnervermittlung der 1500 Euro einbringen soll, übernachtet laut Reisebeschreibung in einem exklusiven Hotel in einzigartiger Lage. Die Realität ist: ES ist ein Zelt neben einem Glascontainer und das reichhaltige Büfett ist ein Burger in einer Pappschachtel. Die Komödie bedient die Klischees von Partnervermittlungen, Wellnesshotels sowie das Bild, das Männer und Frauen, voneinander, haben, könnten hervorragend. Die Rollenverteilung passt perfekt. Die Kostüme ein Highlight besonders das von Ramon.

Für die Theateraufführungen am Montag, 3. Dezember, und am Dienstag, 4 Dezember, jeweils ab 19.30 Uhr im Groß Gleidinger Rot-Weiß-Vereinsheim gibt es noch Restkarten an der Abendkasse. Zudem wird das Stück dort am heutigen Samstag ab 16 Uhr aufgeführt (Kaffeetafel ab 15 Uhr). Am Sonntag, 2. Dezember, findet ab 16 Uhr die Kinderweihnachtsfeier statt: Dann spielt die Jugendtheatergruppe das Stück „Teufelshaar macht Wünsche wahr“.

