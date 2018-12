Startschuss für Vechelder Jugendplatz und Wahler Kita

Eigentlich sollte das Schützenheim in der Vechelder Böttcherkuhle längst abgerissen sein, nun soll möglichst im Januar erfolgen.

Vechelde Der Vechelder Verwaltungsausschuss hat zudem die Aufträge für Fenstererneuerungen an Grundschulen vergeben.

. Startschuss für zwei wichtige Projekte für Kinder und Jugendliche: Der Vechelder Verwaltungsausschuss (VA) hat die Aufträge vergeben für den Bau einer weiteren Kindertagesstätte (Kita) in Wahle und für die Errichtung des Jugendplatzes in der Vechelder Böttcherkuhle.

Nordöstlich von Wahle – nördlich vom Vechelader Weg – hat nach dem Ende der Erschließungsarbeiten der Häuserbau begonnen: Rund 120 Bauplätze bietet die Gemeinde Vechelde dort an – vornehmlich (junge) Familien mit Kindern sind die Abnehmer. Vor diesem Hintergrund baut die Kommune im Gebiet „In den Kühläckern“ eine weitere Kindertagesstätte mit fünf Gruppen. „Den Auftrag für die Rohbauarbeiten hat der VA nun an eine Braunschweiger Fachfirma vergeben“, informiert Bürgermeister Ralf Werner von der Sitzung, die grundsätzlich nichtöffentlich erfolgt.

Um den Jahreswechsel – sofern es das Wetter zulässt – sollen die Arbeiten beginnen. „Im nächsten Jahr im Herbst wollen wir die Kita bereits eröffnen“, blickt der Bürgermeister voraus. Das sei ein „ambitioniertes Ziel“, wie Werner erklärt.

Rund drei Millionen Euro kostet die Gemeinde die Kita: Wie viele Gruppen auf die Krippe (unter Dreijährige) und den Kindergarten (für die älteren Kinder) entfallen, ist dem Verwaltungschef zufolge aber noch unklar. Kindergartengruppen nehmen bis zu 25 Mädchen und Jungen auf, Krippengruppen bis zu 15. In den Gesamtkosten enthalten sind außer dem Rohbau auch Aspekte wie die Innenausstattung und die Gestaltung des Außengeländes. In Wahle betreibt die Gemeinde bereits die Kita am Vechelader Weg/Ecke Auestraße mitsamt Außenstelle „Am Mühlenberg“ (Kuhle).

Ebenfalls losgehen soll es mit dem Jugendplatz in der Böttcherkuhle in Vechelde: Bereits vor einiger Zeit erteilt hat die Gemeinde den Auftrag, das inzwischen nicht mehr genutzte Schützenheim abzureißen. „Die Firma wird damit wohl im Januar beginnen“, glaubt Werner. Anschließend beginnt ein Unternehmen aus dem Emsland mit dem Bau der Lärmschutzwand, die die Anwohner der Straße „Böttcherkuhle“ schützen soll – diesen Auftrag hat der VA jetzt vergeben.

Danach geht es los mit der eigentlichen Arbeit am Jugendplatz: Es wird ein Abenteuerspielplatz mit Seilbahn, vielen Spielgeräten und Bereichen für Fußball und Basketball. „Die Fertigstellung ist für das nächste Jahr vorgesehen“, kündigt Werner an. Als Gesamtkosten sieht der Bürgermeister inzwischen rund 300.000 Euro als realistisch an.

Für einen sechsstelligen Betrag wird ein Unternehmen neue Fenster überwiegend an der Vallstedter Grundschule, aber an der Vechelder Grundschule (Standort Vechelde) einbauen: Auch das hat der VA abgesegnet. Diese Investition ist nach Werners Darstellung auch unter dem Gesichtspunkt Energiesparen zu bewerten.