Weihnachtsstimmung mit Tannenbäumen nach Vechelde bringen

. Ungewöhnlich: Gleich drei Weihnachtsbäume mit Beleuchtung zieren die Hildesheimer Straße in Vechelde. An den Standorten Bürgerzentrum, Rathaus und Bahnhof (Tor der Ortschaften) zieren die Nadelbäume die lange Straße und sollen weihnachtliche Stimmung, ebenso wie die beleuchteten Sterne, in die Ortschaft bringen. Die Frage, die sich aufdrängt, ist: Hat die Gemeinde einfach zu viel Geld, das gleich drei Weihnachtsbäume mit Beleuchtung...