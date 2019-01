Böller verletzt Jungen in Vechelde – Anzeige erstattet

In einer Wohnung an der Hildesheimer Straße in Vechelde ist ein Junge von einem Silvesterknaller getroffen worden.

. Die Verletzung eines Jungen in Vechelde durch einen Silvesterknaller – sie ist offenbar für den Sechsjährigen noch mal glimpflich abgelaufen: „Der Junge hat sich zu keiner Zeit in Lebensgefahr befunden“, versichert die Peiner Polizeisprecherin Stephanie Schmidt.

In der Silvesternacht ist ein Feuerwerkskörper – die Rede ist von einer „rötlichen Kugel“ – laut Polizei durch die geöffnete Balkontür in die Wohnung an der Hildesheimer Straße in Vechelde gelangt: Dort hat der Silvesterknaller laut Darstellung der Beamten den Jungen am Bauch getroffen; aufgrund der Brandverletzungen ist der Sechsjährige zur Behandlung in ein Braunschweiger Krankenhaus gebracht worden. Der Junge stammt der Polizeisprecherin zufolge aus einem anderen Bundesland und war in Vechelde zu Besuch.

„Wir als Polizei haben Strafanzeige gegen unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt“, informiert Stephanie Schmidt. Bislang hätten die Ermittlungen noch nicht zum Täter geführt, daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05171) 9990.